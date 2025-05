Te jogurty z Biedronki biją na głowę wszystkie inne. Ekspert nie ma wątpliwości, które wybrać

Jogurty to świetna opcja na szybką i zdrową przekąskę, po którą często sięgamy, gdy mamy ochotę zaspokoić mały głód. Idealnie nadają się na „szybki posiłek”, który nie tylko syci, ale także dostarcza cennych składników odżywczych, takich jak białko, wapń i probiotyki. Dzięki różnorodności smaków i wariantów, jogurt staje się idealnym wyborem dla osób, które szukają czegoś smacznego, lekkiego i jednocześnie pożywnego, niezależnie od pory dnia. Warto jednak świadomie wybierać jogurty, które wrzucamy do koszyka podczas zakupów.

Najlepsze jogurty z Biedronki

Michał Wrzosek opublikował na YouTube film, w którym przedstawił ranking jogurtów z Biedronki. Wziął on „pod lupę” jogurty naturalne, jogurty smakowe, a także jogurty pitne. Wśród jogurtów smakowych pierwsze miejsce zajął jogurt „Fruvita Low Carb”. Zawiera on 0,7 g cukru na 100 g jogurtu, czyli w całym opakowaniu jest zaledwie jeden gram cukru, a to, jak zauważył dietetyk, naprawdę bardzo niewiele.

Więc jeżeli zależy ci na tym, żeby w diecie ograniczyć cukier do minimum, to będzie to niezły wybór. Oczywiście zamiast cukru mamy tutaj pewnie dużą ilość słodzika, jakim jest cukraloza w tym jogurcie – powiedział ekspert.

Wśród jogurtów naturalnych najlepszym wyborem okazał się jogurt „Fruvita Skyr”.

Mamy tutaj 12 gramów białka na 100 gramów, czyli około 2,5-3 razy więcej niż w zwykłym jogurcie naturalnym. To będzie dobry wybór dla osób, które ćwiczą siłowo i które potrzebują też zwiększyć ilość białka w swojej diecie, bo na przykład chcą schudnąć – podsumował ekspert.

W Biedronce mamy też bardzo duży wybór jogurtów pitnych. Z tych produktów najlepiej sięgnąć po jogurt „Yopro”, czyli proteinową nowość w Biedronce. Na 100 gramów produktu jest aż 8,3 gramy białka.

Więc taki jogurt może być szybkim źródłem białka, jakąś taką szybką przekąską, która będzie dostarczała stosunkowo duże ilości białka i małe ilości cukru – podsumował Michał Wrzosek.

EX aequo znalazł się również jogurty „Fruvita Pure”. W jego składzie 60 procent to jogurt naturalny, a reszta, czyli 38 procent, to głównie przetarte owoce. Znajdują się w nim także płatki owsiane i siemię lniane.

Co dodać do jogurtu, żeby był jeszcze zdrowszy?

Aby jogurt był jeszcze zdrowszy, warto dodać do niego świeże owoce, które są bogate w witaminy, błonnik pokarmowy i antyoksydanty. Dobrym dodatkiem są też orzechy, ale również siemię lniane czy nasiona chia, które dostarczają zdrowych tłuszczów i białka. Można również wzbogacić jogurt o płatki owsiane lub otręby, które wspierają trawienie, ponieważ zawierają spore ilości błonnika pokarmowego. Dla naturalnej słodyczy zamiast cukru warto użyć odrobiny miodu lub syropu klonowego. Dodatek przypraw, takich jak cynamon czy imbir, nie tylko poprawi smak, ale też wspomoże metabolizm. Koniecznie sprawdź też, jakie są najgorsze jogurty.

