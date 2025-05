Jedz go dla smaku, a twoje jelita ci podziękują. Ten ser zaskakuje działaniem

Żółte sery to niezwykle wszechstronny składnik w kuchni. Doskonale sprawdzają się w daniach na ciepło, takich jak zapiekanki, tosty, pizzę czy makarony. Można je także dodawać do sałatek, kanapek albo podawać jako przekąskę w formie deski serów. Różnorodność gatunków pozwala dopasować smak sera do konkretnej potrawy. Żółty ser nie tylko wzbogaca danie o wyrazisty smak, ale też dodaje mu apetycznego wyglądu dzięki topiącej się, ciągnącej konsystencji.

Ten ser wspiera jelita

Parmezan, czyli Parmigiano Reggiano, to twardy, dojrzewający ser pochodzący z północnych Włoch. Charakteryzuje się intensywnym, lekko pikantnym smakiem. Doskonale nadaje się do starcia i stanowi niezastąpiony dodatek do dań kuchni włoskiej, takich jak różnego rodzaju makarony czy risotto. To jednak nie wszystko, ponieważ poza świetnym smakiem, nadaje potrawom też właściwości zdrowotnych. Mało osób o tym wie, ale dobrze działa on na nasze jelita.

Parmezan, dzięki długiemu dojrzewaniu, zawiera minimalne ilości laktozy, co sprawia, że jest dobrze tolerowany nawet przez osoby z nietolerancją laktozy. Zawarte w nim naturalne enzymy i łatwo przyswajalne białka wspomagają trawienie i nie obciążają układu pokarmowego.

Jakie jeszcze właściwości ma parmezan?

Parmezan to ser o wysokiej wartości odżywczej – jest bogaty w białko, wapń oraz witaminy z grupy B, zwłaszcza B12. Dzięki długiemu procesowi dojrzewania jest łatwostrawny, a zawarte w nim białka są już częściowo rozłożone, co ułatwia ich przyswajanie. Z uwagi na niską zawartość laktozy często jest tolerowany przez osoby z nietolerancją laktozy. Parmezan zawiera też fosfor, cynk i przeciwutleniacze, które wspierają zdrowie kości i układu nerwowego. Ze względu na intensywny smak wystarczy niewielka ilość, by wzbogacić potrawę, co sprawia, że też, że jest dość „ekonomicznym” dodatkiem do różnych dań, a jedno opakowanie może nawet wystarczyć do kilku potraw.

