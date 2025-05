Masz ten codzienny nawyk? Twój mózg może przez to dosłownie się kurczyć

Dbanie o mózg jest niezwykle ważne, ponieważ to on kontroluje wszystkie funkcje naszego ciała i umysłu. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu oraz ćwiczenia umysłowe pomagają utrzymać mózg w dobrej kondycji. Unikanie stresu, alkoholu i innych używek również ma kluczowe znaczenie dla jego zdrowia. To jednak nie wszystko. Ważne jest, by unikać nawyków, które szkodzą naszemu mózgowi – jednym z nich jest picie zbyt małej ilości wody w ciągu dnia.

Szkodliwy nawyk dla naszego mózgu

Jak przekonuje dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, mózg jest delikatnym narządem, podatnym na różnego rodzaju uszkodzenia, które mogą powodować szereg objawów i konsekwencji, takich jak między innymi problemy z pamięcią, pogorszona sprawność umysłowa. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale może to skutkować też gorszym samopoczuciem, obniżonym nastrojem czy problemami ze snem. Szkodliwe dla naszego mózgu jest dostarczanie zbyt małych ilości płynów, a w konsekwencji doprowadzanie do odwadniania.

Badacze wielokrotnie dowiedli, że podczas odwodnienia mózg traci wodę, co prowadzi do jego kurczenia się. Poza tym odwodnienie powoduje zagęszczenie krwi, co utrudnia jej przepływ przez drobne naczynia mózgowe – powiedział dietetyk.

Specjalista wyjaśnił, że to wszystko może z kolei przekładać się na gorszą pamięć, ale też zwiększoną drażliwość i spadek nastroju. Bardzo ważne jest więc, by zadbać o odpowiednie nawodnienie w ciągu dnia.

Szklanka herbaty na śniadanie i druga na kolację to zdecydowanie zbyt mało, jeśli chodzi o dzienną podaż płynów – podsumował ekspert.

Dlaczego jeszcze ważne jest picie wody?

Picie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka. Woda pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę ciała, wspiera pracę nerek i usuwa toksyny z organizmu. Odpowiednie nawodnienie poprawia koncentrację, samopoczucie i wygląd skóry. Brak wystarczającej ilości wody może prowadzić do zmęczenia, bólu głowy, a nawet problemów z trawieniem. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie pić wodę, nawet wtedy, gdy nie odczuwamy pragnienia.

Dorosły człowiek, w zależności od płci, masy ciał, aktywności fizycznej i temperatury otoczenia powinien wypijać od 1,5 do 2 l, a podczas upałów nawet do 3,5 l płynów w ciągu dnia. W upalne dni warto również spożywać produkty bogate w wodę jak owoce i warzywa – brzmi komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

