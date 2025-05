To najgorsze bułki z Biedronki. Dietetyk: unikaj ich, jeśli dbasz o zdrowie i sylwetkę

Pieczywo to jeden z podstawowych elementów naszego codziennego menu. Najczęściej pojawia się na stole podczas śniadań i kolacji, stanowiąc bazę dla wielu posiłków. Łatwo łączy się z różnorodnymi dodatkami – od masła i sera, po wędliny, pasty czy warzywa. Zarówno chleb, jak i bułki są nieodłącznym elementem tradycyjnej diety wielu osób. Dzięki różnorodności rodzajów – od razowego po pełnoziarniste – każdy może znaleźć coś dla siebie. Okazuje się jednak, że podczas wyboru bułek trzeba zwracać dużą uwagę na to, czy na pewno są one zdrowe. Znany dietetyk podpowiedział, których z nich lepiej nie kupować.

Najgorsze bułki z Biedronki zdaniem dietetyka

Zdaniem dietetyka Michała Wrzoska najgorszym wyborem wśród bułek z Biedronki jest dobrze znana wszystkim bułka kajzerka.

I to nie dlatego, że jest z ciasta głęboko mrożonego, tylko dlatego, że ma ona najmniej błonnika pokarmowego ze wszystkich bułek – tylko 2 g na 100 g. Co więcej, ma ona strasznie długi skład – aż 15 składników – i cukier, i tłuszcz mleczny, które w ogóle tak naprawdę nie są potrzebne – wyjaśnił.

Kolejne miejsce w rankingu bułek odradzanych przez specjalistę zajęła bułka śniadaniowa z ziarnami.

No niby wygląda zdrowo, no bo z ziarenkami, co? Ale to zwykła rafinowana buła z 5 g cukru na 100 g – powiedział dietetyk.

Michał Wrzosek stwierdził, że osobom, które się odchudzają, nie poleci też bułki porannej, ponieważ jest ona zrobiona ze zwykłej, białej, rafinowanej mąki, od której łatwo tyjemy.

O czym pamiętać, wybierając pieczywo?

Wybierając pieczywo w sklepie, warto zwrócić uwagę na jego skład – im krótsza i bardziej naturalna lista składników, tym lepiej. Unikajmy pieczywa z dodatkiem konserwantów, barwników czy spulchniaczy. Najlepszym wyborem są chleby wypiekane na zakwasie, pełnoziarniste lub razowe, które dostarczają więcej błonnika i wartości odżywczych. Dobrze jest kupować pieczywo w sprawdzonych piekarniach, gdzie wypieki są świeże i przygotowywane tradycyjnymi metodami. Koniecznie zobacz też, jaka jest najlepsza bułka w Biedronce zdaniem dietetyka.

