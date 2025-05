Dietetyczka zdradza prawdę o mrożonych warzywach. Zanim pójdziesz do sklepu, musisz to wiedzieć

Jedzenie warzyw jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia, ponieważ dostarczają one wielu witamin, minerałów i błonnika pokarmowego. Niestety, świeże warzywa mają ograniczony czas przydatności do spożycia i po kilku dniach mogą się zepsuć. Z tego względu nie zawsze opłaca się kupować je w dużych ilościach „na zapas”. Właśnie dlatego wiele osób sięga po warzywa mrożone – są one wygodne, dostępne przez cały rok i zachowują większość swoich wartości odżywczych.

Czy mrożone warzywa są zdrowe? Opinia dietetyka

Dietetyk Dominika Hatala, na swoim profilu na Instagramie opublikowała filmik, w którym pochyliła się nad tym, czy mrożone warzywa są zdrowe. Wiele osób, które kupuje je właśnie w takiej formie, może mieć wątpliwości co do tego.

Pierwszą zaletą mrożonych warzyw jest to, że możemy je przechowywać znacznie dłużej niż świeże. Mrożenie jest bezpieczną metodą zabezpieczania żywności i podczas mrożenia dochodzi tylko do niewielkich strat składników. Mrożone owoce i warzywa nie są chemicznie konserwowane, a w okresie jesienno-zimowym mogą mieć więcej wartości odżywczych niż świeże produkty – powiedziała dietetyczka.

Specjalistka dodała, że w składzie mrożonych warzyw można znaleźć tylko warzywa, warzywa z dodatkiem przypraw lub warzywa z dodatkiem ziemniaków, które są uprzednio podsmażone na oleju.

Jak ciekawie podać „warzywa na patelnię”?

Mrożone warzywa na patelnię można podać w naprawdę ciekawy sposób – wystarczy odrobina kreatywności. Świetnie sprawdzą się jako kolorowa baza do różnych potraw. Można dodać do nich kurczaka, tofu lub krewetki, a następnie doprawić sosem sojowym i imbirem. Można je też zapiekać pod chrupiącą warstwą sera i bułki tartej, tworząc szybką zapiekankę warzywną. Inną opcją jest dodanie ich do makaronu z pesto lub risotto – nadadzą daniu świeżości i koloru. Nawet jako nadzienie do tortilli lub omleta będą smakować znakomicie. Świetnie komponują się również z kaszami, tworząc pełnowartościowy i sycący posiłek. Można je podać nawet jako farsz do naleśników. Sprawdź też, jakie są nietypowe produkty, które możesz zamrozić.

