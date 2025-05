Truskawki nie muszą psuć się na drugi dzień. Wypróbuj ten banalnie prosty trik

Chyba niemal każdy Polak z niecierpliwością wyczekuje momentu, gdy rozpoczyna się sezon truskawek. Te soczyste, słodkie owoce to prawdziwy smak lata – są obłędnie pyszne zarówno „solo”, jak i w deserach, koktajlach czy ciastach. Można zrobić z nimi także smakowite pierogi lub naleśniki. Truskawki błyskawicznie znikają ze straganów, bo każdy chce nacieszyć się nimi, póki są świeże i pachnące. To taki moment w roku, na który wielu z nas czeka z utęsknieniem.

Co zrobić, żeby truskawki nie psuły się szybko?

Często jednak zdarza się, że truskawki, mimo swojego wspaniałego smaku, bardzo szybko się psują. Są delikatne i nietrwałe, dlatego nawet świeżo kupione mogą w ciągu jednego dnia zacząć mięknąć i pleśnieć. Wystarczy odrobina wilgoci czy zbyt ciepłe miejsce, by straciły swoją świeżość. Wcale jednak nie musimy ich zjadać niemal od razu po zakupie.

Wystarczy wykorzystać prosty trik, który pozwoli przedłużyć ich świeżość. Chodzi o to, by nie usuwać szypułek z truskawek, których nie zamierzamy od razu zjeść. Wynika to z faktu, że szypułki pełnią rolę ochronną dla truskawek przed wysychaniem, a także dostępem powietrza do owoców. Jeśli więc pozostawisz je w truskawkach – opóźni to proces psucia się tych owoców. Obierz truskawki dopiero wtedy, gdy będziesz chciał je zjeść, dodać do jakiejś potrawy lub przygotować z nich deser.

Jak należy przechowywać truskawki?

Aby truskawki jak najdłużej zachowały świeżość, warto odpowiednio je przechowywać. Najlepiej trzymać je w lodówce, w suchym pojemniku wyłożonym papierowym ręcznikiem, który wchłonie nadmiar wilgoci. Nie należy ich myć przed schowaniem – wilgoć przyspiesza psucie się owoców, dlatego najlepiej opłukać je dopiero tuż przed jedzeniem. Dobrze też unikać przechowywania ich w szczelnie zamkniętych pojemnikach – lepszy będzie pojemnik z lekkim dostępem powietrza. Dzięki tym prostym zasadom truskawki pozostaną świeże nieco dłużej. Koniecznie sprawdź też, jak rozpoznać polskie truskawki.

