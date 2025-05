Masz je w kuchni? Dietetyk ostrzega przed popularnymi olejami, które mogą ci zaszkodzić

Często zdarza się, że wybieramy pewne produkty z czystego przyzwyczajenia, nie zastanawiając się nad ich składem czy wpływem na zdrowie. Tak jest między innymi z olejem – sięgamy po ten sam rodzaj od lat, bo jest znany, często też tani lub po prostu zawsze takiego używaliśmy w domu. Tymczasem nie zawsze jest to najlepszy wybór. Warto czasem zatrzymać się i sprawdzić, czy rzeczywiście nam służy i czy nie istnieje zdrowsza, bardziej wartościowa alternatywa.

Tych olejów lepiej unikaj

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia opublikował nagranie, w którym zdradził, że oleje rafinowane nie są dobrym wyborem i lepiej jest ich unikać w naszej codziennej diecie.

Proces rafinacji sprawia, że dochodzi do częściowej utraty cennych związków obecnych w oleju, takich jak polifenole czy tokoferole. Dodatkowo mogą powstawać szkodliwe związki, w tym nawet potencjalnie rakotwórcze, takie jak 3-monochloropropanodiol. Jeśli sięgamy po olej, żeby dostarczyć sobie jak najwięcej korzyści zdrowotnych, to zdecydowanie lepiej wybrać olej nierafinowany – powiedział ekspert.

Specjalista zauważył, że mówi się, iż oleje rafinowane są dobre do smażenia i rzeczywiście pod względem trwałości na pewno się do tego nadają, ale jak słusznie stwierdził dietetyk – do smażenia sprawdzi się również nierafinowana oliwa extra virgin i to właśnie ją można wybrać do smażenia. Innym rozwiązaniem jest z kolei sięgnięcie po masło klarowane czy smalec z gęsi. Należy z kolei wystrzegać się używania oleju rzepakowego rafinowanego czy oleju słonecznikowego rafinowanego.

Po jakie oleje warto sięgać?

Olejami nierafinowanymi nazywamy tłuszcze roślinne tłoczone na zimno, które nie zostały poddane procesowi rafinacji chemicznej ani wysokotemperaturowej. Dzięki temu zachowują one więcej cennych składników odżywczych, takich jak witaminy E i K, fitosterole oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. W przeciwieństwie do olejów rafinowanych mają naturalny smak i zapach, a także wiele właściwości zdrowotnych, które nie zostały zniszczone przez wysoką temperaturę.

Do popularnych olejów nierafinowanych należą olej lniany, który jest bogaty w kwasy omega-3 i wspiera pracę mózgu oraz serca, olej z czarnuszki o działaniu przeciwzapalnym i wzmacniającym odporność, a także olej z pestek dyni, zawierający cynk i wspomagający zdrowie skóry. Warto również wspomnieć o nierafinowanym oleju kokosowym, który ma właściwości antybakteryjne, a do tego świetnie smakuje. Olejów nierafinowanych nie należy podgrzewać, dlatego najlepiej sprawdzają się jako dodatek do sałatek czy past kanapkowych.

