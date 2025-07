Dietetyk poleca parówki z Biedronki? Te 3 produkty zaskoczyły nawet ekspertów

Parówki dostępne w sklepach i supermarketach nie cieszą się dobrą opinią wśród specjalistów od zdrowego żywienia. Okazuje się jednak, że niektóre wyroby potrafią zaskoczyć nawet ekspertów – i to w pozytywnie. Dietetyk dr Michał Wrzosek postanowił przyjrzeć się bliżej parówkom z Biedronki. Sieć ma w ofercie prawdziwe „perełki”. Zobacz, jakie parówki możesz z „czystym sumieniem” wkładać do zakupowego koszyka. Sprawdź, czy je znasz.

To najlepsze parówki z Biedronki

Pierwsze parówki polecane przez dietetyka to Sokoliki drobiowe z cielęciną marki Sokołów. Mają krótki i prosty skład pozbawiony zbędnych dodatków. Ich niewątpliwym atutem jest wysoka zawartość mięsa – 90 procent. Bardzo dobrze prezentuje się też wartość odżywcza przekąsek. Stugramowa porcja dostarcza 186 kalorii i sporo białka, bo 15,5 grama. Na korzyść tej propozycji przemawia również mała ilość soli i nasyconych kwasów tłuszczowych – odpowiednio 1,7 g i 4 g. Doktor Michał Wrzosek pozytywnie ocenia też parówki z kurczaka z serii Naturalnie marki Tarczyński. Znajdziemy w nich jedynie pięć prostych składników – mięso z kurczaka, przyprawy, acerolę w proszku oraz aromaty naturalne.

Dobry skład, bez cukru – zauważa dietetyk Michał Wrzosek w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Warto podkreślić, że sto gramów tego produktu wyprodukowano ze 100 g mięsa drobiowego. Te wyroby zawierają jednak mniej białka i więcej tłuszczów nasyconych niż opisane wcześniej Sokolniki – odpowiednio 14 i 5,6 g w 100 gramach. Są też bardziej kaloryczne. Wskazana porcja dostarcza 217 kcal.

Jakie jeszcze parówki warto kupować w Biedronce?

Ostatnie miejsce w zestawieniu przygotowanym przez dietetyka zajmują parówki z szynki i cielęciny Głodniaki marki Kraina Wędlin. One również mogą pochwalić się krótkim i prostym składem. Niestety znajdziemy w nich dodatek glukozy. Poza tym produkt zawiera najwięcej tłuszczu spośród wszystkich wymienionych wyżej pozycji – 2o gramów, w tym 8 g nasyconych kwasów tłuszczowych w 100 gramach. Przekłada się to na wysoką kaloryczność produktu (247 kcal na 100 g. Nadal pozostaje on jednak całkiem dobrym wyborem, przy czym warto podkreślić, że parówki nigdy nie powinny być podstawą diety.

