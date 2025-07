Te gotowe obiady z Biedronki poleca dietetyczka. Większość ich nawet nie zauważa

W dzisiejszym zabieganym świecie często nie mamy czasu przygotowywać obiadów. Najczęściej zamawiamy wtedy coś „na szybko”, jemy niezdrowe fast foody lub „zapychamy” się gotowcami ze sklepu. Ta ostatnia opcja wydaje się bardzo niekorzystna dla naszego organizmu. Okazuje się, że w większości przypadków rzeczywiście tak jest, jednak nie zawsze. Najważniejsze, by zwracać uwagę na skład kupowanych produktów.

Gotowce z Biedronki polecane przez dietetyczkę

Dietetyczka Martyna Szpaczek w opublikowanym przez siebie nagraniu podała kilka propozycji gotowych obiadów z Biedronki z dobrym składem, a do tego niskim ładunkiem glikemicznym (IG) – jedzenie takich produktów pozwala utrzymać stabilny poziom cukru we krwi (w ten sposób unikniemy nagłych skoków i spadków cukru), co zmniejsza ryzyko insulinooporności czy cukrzycy typu 2, ale też sprawia, że unikamy uczucia zmęczenia czy głodu po posiłku. Jest to niezwykle ważne dla osób, które się odchudzają lub zależy im na utrzymaniu aktualnej wagi. Specjalistka do przygotowania zdrowego obiadu z gotowych produktów poleca gotowane ziemniaki – bez trudu dostaniesz je w Biedronce. Idealnie sprawdzają się jako dodatek do posiłku.

Ugotowane wcześniej i obrane ziemniaki będą miały niższy ładunek glikemiczny – wyjaśnia specjalistka.

W schłodzonych ziemniakach wytwarza się skrobia oporna, która sprawia, że ziemniaki nie podnoszą znacząco poziomu glukozy we krwi.

Z gotowych dań ekspertka od zdrowego odżywiania radzi wybrać spaghetti w sosie pomidorowym z pieczonymi klopsikami od Roberta Makłowicza. Z produktów, które swoim nazwiskiem promuje Robert Makłowicz, dobrze jest postawić też na penne z kurczakiem z ricottą w sosie śmietanowo-szpinakowym. Dobrym pomysłem jest również kupienie gulaszu wieprzowego z kopytkami marki „Nasze Smaki” – to zbilansowany posiłek z zawartością białka. Jako zdrowy obiad dobrze sprawdzi się też tortellini z ricottą tej samej marki. Dietetyczka radzi, by dodać do tego mozzarellę, warzywa (na przykład pomidory), by stworzyć pyszny i zdrowy obiad. Jeśli z kolei masz ochotę na sałatkę – wybierz gotową sałatkę grecką i dodaj do niej łososia wędzonego na gorąco. Wszystkie wymienione produkty dostaniesz w Biedronce.

Jak przygotować zbilansowany obiad

Żeby dostarczyć sobie wszystkich ważnych mikro i makroelementów należy stosować zasadę „zdrowego talerza”. Chodzi o to, by połowę talerza zajmowały warzywa lub owoce, 1/4 talerza – produkty białkowe (na przykład mięso, ryby, produkty mleczne i sery, jajka), a kolejną 1/4 talerza – produkty skrobiowe (na przykład makarony, kasze, chleby, bułki i ryż, ziemniaki). Do tego wystarczy odrobina zdrowych tłuszczów, na przykład oliwy czy oleju rzepakowego i nabiał. Zobacz też, co lepiej sprawdza się w diecie: ziemniaki, ryż czy kasza. Jeśli zależy ci na pięknej figurze, to zobacz też, jak często jeść, żeby szybciej schudnąć.

Czytaj też:

Zawsze jadłeś ziemniaki do obiadu? Zobacz, co lepsze na diecie i daje sytość na dłużejCzytaj też:

Zrób naleśniki bez mleka, mąki i jajek. Ten przepis pełen zdrowia mam od teściowej