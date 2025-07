Kupuj te 4 produkty w Biedronce i oszczędzaj. Dietetyk poleca: świetna cena i skład. Sprawdź!

Często drogie produkty są postrzegane jako lepsze – zarówno pod względem jakości, jak i smaku. Z kolei tańsze artykuły spożywcze kojarzą nam się z gorszym składem. W rzeczywistości jednak cena nie zawsze idzie w parze z jakością. Zdarza się, że tańsze produkty dorównują droższym, a czasem nawet okazują się lepsze. Warto więc uważnie czytać etykiety, porównywać składy i przy wyborze nie kierować się ceną.

Tanie produkty z dobrym składem

Dietetyk Michał Wrzosek sprawdził, czy jedne z najtańszych artykułów spożywczych z Biedronki mają dobry skład. Pierwszym produktem, który polecił specjalista od zdrowego odżywiania, jest chleb żytni – jeden z najtańszych chlebów w tym supermarkecie. Zawiera tylko trzy składniki: mąkę, wodę, sól.

Jest dużo lepszy niż znacznie droższy chleb fitness – zauważył ekspert.

Podczas zakupów do koszyka warto wrzucić też ketchup marki Madero. Jak wyjaśnił ekspert, to najtańszy ketchup w Biedronce i ma znacząco lepszy skład niż na przykład o wiele droższy ketchup marki Pudliszki. Kolejny produkt, który zdaniem dietetyka jest wart kupienia, to jogurt Skyr naturalny marki Fruvita.

Ma bardzo dobry skład. Tylko dwa składniki: mleko, kultury bakterii mlekowych. Nie musisz przepłacać za znacząco droższy z „Piątnicy” – powiedział.

Nie trzeba też płacić więcej za serek kanapkowy, bo najtańszy marki Delicate ma tak samo dobry skład jak 2 zł droższy marki Almette.

Jak ocenić skład produktu?

Żeby sprawdzić, czy warto kupić dany artykuł spożywczy, należy przede wszystkim spojrzeć na jego etykietę i przeczytać skład. Zawsze zwracaj uwagę na kolejność podawania składników – świadczy o tym, ile danego składnika znajduje się w produkcie. Im wyżej na liście, tym większa jego zawartość. Dzięki temu w łatwy sposób można zorientować się, czy dany produkt zawiera na przykład dużo cukru czy innych szkodliwych substancji.

Warto też pamiętać, że cukier nie zawsze jest oznaczony wprost jako „cukier”. Może występować pod różnymi nazwami, takimi jak syrop glukozowo-fruktozowy, sacharoza, glukoza, fruktoza, maltodekstryna, syrop kukurydziany. Są to często stosowane zamienniki. Oprócz cukru warto uważać także na inne dodatki, takie jak sztuczne barwniki (zazwyczaj oznaczane za pomocą symboli E), konserwanty (na przykład benzoesan sodu), wzmacniacze smaku (na przykład glutaminian sodu) czy tłuszcze częściowo utwardzone, zawierające tłuszcze trans.

