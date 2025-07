Robisz to z jedzeniem? Technolog żywności przestrzega: sprzyja rozwojowi bakterii, niszczy witaminy

Gotowanie większych ilości jedzenia i odgrzewanie obiadu z dnia poprzedniego są dużą oszczędnością czasu. Nasuwa się pytanie, ile razy można odgrzewać obiad lub kolację. To wyjaśniła dr inż. technologii żywności i żywienia Karolina Kowalczyk w opublikowanym nagraniu. Dla wielu osób słowa ekspertki mogą być sporym zaskoczeniem.

Czy można odgrzewać jedzenie kilka razy?

Lepiej tego unikać, ponieważ powoduje to spadek wartości odżywczych. Każde podgrzewanie niszczy witaminy, szczególnie te wrażliwe na temperaturę, jak witamina C czy kwas foliowy – wyjaśniła.

Dodała także, że konsekwencją tego może być też rozwój bakterii.

Produkty, takie jak ryż, makaron czy mięso, mogą stanowić idealne środowisko dla bakterii, na przykład Bacillus cereus – powiedziała.

Dotyczy to dań, które nie są prawidłowo schładzane i przechowywane. Kolejnym problemem, jak wyjaśniła ekspertka, jest zmiana struktury białek. Wielokrotne podgrzewanie mięsa, zwłaszcza drobiu, może ją zmieniać. Zjedzenie takiej potrawy prowadzi do problemów trawiennych. Specjalistka radzi, by podgrzewać jedzenie tylko raz. Pamiętaj również, by schładzać je w ciągu dwóch godzin po ugotowaniu – najlepiej w płaskich pojemnikach (przyspieszysz wtedy ten proces).

Jakich potraw nie podgrzewać ponownie?

Produktem, którego nie powinno się odgrzewać, jest ryż. Może zawierać przetrwalniki bakterii Bacillus cereus, które przetrwają gotowanie. Jeśli ryż nie zostanie szybko schłodzony i prawidłowo przechowany, bakterie te mogą się namnażać i wytwarzać toksyny odporne na wysoką temperaturę, które nie ulegają zniszczeniu podczas ponownego podgrzewania. Po zjedzeniu takiego ryżu może dojść do zatrucia pokarmowego. Lepiej wystrzegać się także odgrzewania smażonych lub gotowanych grzybów. Zawierają one białka i aminokwasy, które mogą wtedy rozkładać się na szkodliwe związki, zwłaszcza jeśli wcześniej zrobiona z nich potrawa była długo przechowywana. Grzyby najlepiej jest więc spożywać od razu po przyrządzeniu. Dotyczy to także jajek, ponieważ podgrzewane białko zmienia strukturę i może stać się trudne do strawienia.

Unikaj też odgrzewania dań ze szpinakiem, rukolą, selerem i burakami. Zawierają azotany, które mogą przekształcić się w szkodliwe toksyny. W tym przypadku ryzyko to jest jednak niewielkie przy właściwym przechowywaniu i jednorazowym podgrzaniu

Czytaj też:

Rosół czy pomidorowa? Dietetyk wskazał, co jest o wiele zdrowsze. Sprawdź!Czytaj też:

Dietetyk sprawdził wędliny z Lidla. Te dwie naprawdę warto jeść. Masz je w lodówce?