Pij i chudnij. Wypróbuj przepis na smoothie z 3 składników, które smakuje fantastycznie

Koktajle, zwłaszcza smoothie, to świetny sposób na dostarczenie organizmowi składników odżywczych, zaspokojenie lekkiego głodu, a często też ugaszenie pragnienia. Takie napoje przygotowane z niskokalorycznych składników mogą być lekkie i idealne na drugie śniadanie czy przekąskę. Często są także bogate w błonnik pokarmowy, który usprawnia trawienie, ale też sprawia, że czujemy się dłużej syci. To również doskonały sposób na wkomponowanie do swojego menu większej ilości warzyw i owoców.

Jak zrobić odchudzające smoothie? Prosty przepis

Arbuz jest idealnym owocem podczas odchudzania. Aż w 90 procentach składa się z wody, przez co jest niskokaloryczny – ma 30 kcal na 100 g. Pomaga także nawodnić organizm, co jest szczególnie ważne latem, gdy panują wysokie temperatury. Wypicie takiego napoju sprawia, że mamy mniejszą ochotę na słodkie, niezdrowe przekąski. Zawartość wody i błonnika w arbuzie wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, co jest istotne dla osób dążących do redukcji masy ciała. W upalne dni takie smoothie z arbuza z powodzeniem zastąpi inne napoje pełne cukru. Mimo wysokiego indeksu glikemicznego arbuz ma niskie ładunki glikemiczne, co oznacza, że jego umiarkowane spożycie nie prowadzi do gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. To pomaga kontrolować apetyt.

Przepis: Smoothie z arbuza To smoothie to doskonały sposób na odchudzanie. Świetnie smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 137 Składniki 300 g arbuza

100 g truskawek

1 limonka Sposób przygotowania Przygotowanie owocówObierz i pokrój arbuza na mniejsze kawałki. Opłucz truskawki i usuń z nich szypułki. Wyciśnij sok z limonki. Blendowanie składnikówWszystkie składniki wrzuć do blendera i wymieszaj.

Jest także bogaty w witaminy: A, B1, B2, B6, a także składniki mineralne, takie jak miedź, żelazo, mangan, potas, wapń, fosfor, magnez. Duży arbuz (o wadze około 4,5 kilograma) może aż sześciokrotnie pokrywać dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Pamiętajmy jednak, że rzadko spożywa się samodzielnie całego arbuza w ciągu jednego dnia. Zawiera też przeciwutleniacze (między innymi likopen, luteinę, beta-karoten). To sprawia, że jedzenie arbuza może działać ochronnie przed szeregiem schorzeń.

Jak wybrać soczystego arbuza?

W lipcu i sierpniu można kupić najbardziej soczyste i najsłodsze arbuzy, a więc warto wykorzystać sezon na te owoce. Wybieraj cięższe arbuzy – to zwykle oznacza, że owoc będzie mieć lepszy smak. Zwróć też uwagę na żółtą plamę. Jeśli to miejsce będzie duże i w intensywnym kolorze, to znak, że owoc spędził na ziemi wystarczająco dużo czasu i jest dojrzały. Blada plama może sugerować, że został zebrany zbyt wcześnie. Skórka arbuza powinna być gruba, a ogonek suchy i brązowy.

Pod względem zdrowotnym ważne jest, żebyśmy wybierali jak najbardziej dojrzałe owoce, ponieważ to właśnie one cechują się dużą ilością antyoksydantów, a także wspomnianego już likopenu. Ciekawostką jest też to, że nie trzeba wyrzucać pestek arbuza, ponieważ one również są jadalne.

