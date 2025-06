Lidl rozdaje cukier niemal za darmo! Tylko jeden dzień, sprawdź jak skorzystać

Cukier to jedna z najczęściej wykorzystywanych przypraw w kuchni. Dodajemy ją nie tylko do kawy, herbaty, ciast czy deserów, ale także zup, sosów, marynat i domowych przetworów. Nic więc dziwnego, że zwykle bardzo szybko się kończy i trzeba stale uzupełniać zapasy produktu. Teraz można na tym naprawdę sporo zaoszczędzić. Lidl przygotował bowiem naprawdę świetną ofertę. Jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz się jednak śpieszyć. Akcja trwa tylko jeden dzień. Sprawdź szczegóły.

Jak kupić taniej cukier w Lidlu?

Akcja dotyczy dwóch produktów – Polskiego Cukru oraz cukru białego marki KuchniaLidla.pl. Jest skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego, czyli klientów, którzy posiadają aplikacje Lidl Plus. Jej zdobycie jest bardzo proste. Wystarczy pobrać oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować je w swoim telefonie. nie trzeba przy tym uiszczać żadnych opłat. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by skorzystać z oferty. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz kupić minimum 10 kilogramów cukru objętego promocją (cena jednej paczki wynosi 2 złote i 99 groszy). Wtedy przy kasie zapłacisz tylko za 5 opakowań. Kolejne dostaniesz gratis. W tej sytuacji kilogram cukru będzie kosztować ok. 1,50 zł.

Pamiętaj, że oferta ma pewne ograniczenia. Rabat aktywuje się dopiero po aktywacji specjalnego kuponu i zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus. Nie możesz nabyć więcej niż 20 kilogramów cukru (w tym 10 gratis) na jeden kupon. Wskazana promocja trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w środę, 25 czerwca 2025 roku. Jeżeli chcesz zaoszczędzić, musisz się więc spieszyć.

Jak prawidłowo przechowywać cukier?

Cukier to jeden z tych produktów, który nigdy się nie psuje. Może się jednak zbrylić pod wpływem wilgoci. Dlatego powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu. Najlepiej trzymać go w szczelnie zamykanych pojemnikach, na przykład w słoiku. Pamiętaj, że przyprawę, w której pojawiły się nieestetyczne grudki możesz jeszcze „uratować”. Wystarczy, że włożysz do niej kawałek skorki od chleba albo trochę ryżu. Te produkty doskonale chłoną wilgoć.

