Dietetyk zdradza trik na owsiankę. W tej wersji świetnie wspiera jelita i dba o zdrowie na lata

Owsianka może się poszczycić mianem jednej z najpopularniejszych pozycji śniadaniowych. Zresztą trudno się temu dziwić, bo jest prosta i szybka w przygotowaniu, a w dodatku świetnie smakuje. Poza tym można ją przyrządzić na różne sposoby, przy czym jedna z metod okazuje się znacznie lepsza od innych. Zwraca na to uwagę doktor Bartek Kulczyński w jednym ze swoich najnowszych materiałów opublikowanych w sieci. Dietetyk jasno wskazuje, co zrobić, by płatki owsiane jeszcze lepiej zadziałały na organizm i stały się skuteczniejszą bronią w walce z nadprogramowymi kilogramami. Jeden szczegół ma ogromne znaczenie.

Jaka owsianka jest najzdrowsza?

Owsianka zyskuje jeszcze więcej cennych właściwości, gdy jest spożywana „na zimno” – po schłodzeniu w lodówce. Dzięki temu – jak zauważa doktor Bartek Kulczyński – część zawartych w niej węglowodanów ulega przekształceniu w tak zwaną skrobię oporną, czyli specyficzny rodzaj węglowodanów. Ich charakterystyczną cechą jest to, że nie wchłaniają się w jelitach do krwi. W związku z tym nie podnoszą poziomu glukozy w organizmie

W efekcie po zjedzeniu takiej schłodzonej owsianki stężenie cukru we krwi wzrośnie zdecydowanie łagodniej. To jedna z dwóch ważnych zalet przetrzymywania owsianki w lodówce. Druga korzyść polega na tym, że [...] skrobia oporna jest przekształcana przez bakterie zasiedlające nasz przewód pokarmowy do kwasu masłowego, który ma bardzo pozytywny wpływ na jelita – dodaje dr Bartek Kulczyński.

Składnik ten – jak podkreśla ekspert – wspomaga regenerację jelit. Sprawia, że stają się bardziej szczelne. Jednocześnie przyspiesza ich perystaltykę. Usprawnia przemianę materii. Reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że może odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych i chronić przed rakiem jelita grubego.

Jak schłodzona owsianka sprzyja odchudzaniu?

Skrobia oporna znajdująca się w schłodzonej owsiance przedłuża uczucie sytości po jedzeniu i stabilizuje stężenie glukozy we krwi. To zaś sprzyja odchudzaniu, Trzeba bowiem pamiętać, że wahania poziomu cukru w organizmie są jedną z głównych przyczyn podjadania między posiłkami i przyjmowania zbyt dużej liczby kalorii. Co więcej, przywołany związek usprawnia przemianę materii, co pośrednio wpływa pozytywnie na tempo odchudzania.

Czytaj też:

Nie uwierzysz, co robię z pestką awokado. Jelita działają perfekcyjnie dzięki patentowi LewandowskiejCzytaj też:

Jesz owsiankę, a po godzinie już czujesz głód? Dietetyczka mówi, co powinieneś zmienić