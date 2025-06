Biedronka i Lidl mocno ścinają ceny dobrych kaw. Teraz dostaniesz je nawet za półdarmo

Polacy chętnie sięgają po kawę. Raczą się nią nawet kilka razy dziennie. Niestety ta przyjemność z dnia na dzień staje się coraz droższa. W efekcie mocno obciąża domowy budżet. Rozwiązaniem tego problemu są różnego rodzaju promocje. Teraz zorganizowały je dwie znane handlowe – Lidl i Biedronka. Obie robią, co w ich mocy, by przyciągnąć uwagę klientów. Sprawdź, która z nich ma lepszą ofertę i dlaczego.

Jak zdobyć kawę za półdarmo w Lidlu?

Promocja w Lidlu obejmuje wszystkie kawy marki Jacobs. Możesz je teraz kupić nawet do sześćdziesięciu procent taniej niż zwykle. By skorzystać z tej obniżki, trzeba jednak spełnić określone warunki. Po pierwsze oferta jest skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego, a dokładniej mówiąc klientów, którzy mają w swoim telefonie aplikację Lidl Plus. Rabat zostanie naliczony dopiero po aktywowaniu specjalnego kuponu i zeskanowaniu oprogramowania. Kolejny wymóg dotyczy liczby nabywanych towarów. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz włożyć do koszyka dwie paczki kawy Jacobs. Możesz wybierać dowolnie i tworzyć różne „zestawy”. Pamiętaj jednak, że obniżka dotyczyć będzie tańszego spośród wybranych produktów. Obowiązuje też limit – nie możesz nabyć więcej niż cztery opakowania na jeden kupon. Opisana promocja obowiązuje do środy, 25 czerwca 2025 roku.

Tania i dobra kawa w Biedronce – warunki oferty

W najnowszej gazetce Biedronki można znaleźć dwie ciekawe promocje na kawę. Pierwsza dotyczy produktów rozpuszczalnych marki Cafe D’or. Jeśli włożysz do koszyka dwie sztuki, za jedną z nich zapłacisz 40 procent mniej niż zwykle. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to tańszego towaru. Co ważne, w tym przypadku sieć nie nałożyła na klientów żadnych limitów. Możesz kupić tyle kaw, ile chcesz, nie tracąc okazji do skorzystania z obniżki. Poza tym masz całkiem sporo czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Oferta trwa bowiem aż do 29 czerwca 2025 roku. Warto podkreślić, że najbliższa niedziela jest dniem handlowym

Druga promocja na kawę zorganizowana przez sieć obejmuje wszystkie towary marki Jacobs Kronung. Ta oferta – w przeciwieństwie do poprzedniej – jest skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka, czyli posiadaczy specjalnej karty lub aplikacji na telefon. Jej zasada jest prosta i brzmi – „drugi tańszy produkt 60 procent taniej”. Musisz więc kupić minimum dwie paczki kawy, by z niej skorzystać. Musisz jednak uważać, by nie przekroczyć limitu 4 opakowań (w tym dwóch z rabatem), bo jeśli to zrobisz, obniżka przestanie obowiązywać. Jest też jednak dobra wiadomość – masz sporo czasu na zakupy. Akcja trwa bowiem do niedzieli, 29 czerwca (włącznie).

Lidl czy Biedronka – która sieć ma lepszą ofertę na kawę?

W tym „starciu” pewną przewagę ma Biedronka. Nie ograniczyła się bowiem do jednej promocji i dała klientom więcej szans na to, by mogli zaoszczędzić na zakupie kawy. Ponadto przygotowane przez nią oferty obowiązuje w lepszym terminie. Miłośnicy „małej czarnej” mają więcej czasu na zakupy i mogą zrobić większe zapasy, jeśli chodzi o jedną z przecenionych marek. Siłą rzeczy oznacza to też większe oszczędności.

