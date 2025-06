To nie tylko dodatkowe kilogramy. Otyłość może wywołać poważny niedobór

Otyłość to poważna choroba, która dotyka coraz więcej osób w różnym wieku. Jej ignorowanie stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Trzeba pamiętać, że nadwaga wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Przeprowadzone badania wskazują, że nadprogramowe kilogramy zwiększają ryzyko wystąpienia ponad 200 różnych problemów zdrowotnych. Sprzyjają występowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego (miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zawału serca, udaru mózgu etc.). Przyczyniają się też do rozwoju cukrzycy typu drugiego, stłuszczenia wątroby, kamicy żółciowej i nerkowej czy refluksu żołądkowo-przełykowego.

Na tym jednak lista potencjalnych następstw nadwagi czy otyłości wcale się nie kończy. Zagrożeń wynikających z przyrostu masy ciała jest znacznie więcej. Zwraca na nie uwagę dietetyczka Anna Reguła. Ekspertka zauważa, że otyłość może doprowadzić do zaburzeń wchłaniania makro- oraz mikroskładników odżywczych, nawet wtedy, gdy jesz „normalnie” i starasz się dostarczać je do organizmu razem z dietą. Dotyczy to zwłaszcza jednego kluczowego pierwiastka.

Poważny niedobór jako konsekwencja nadwagi i otyłości

Jednym ze skutków nadwagi i otyłości jest niedobór żelaza. Ekspertka porusza ten temat w jednym z postów udostępnionych w sieci. Zwraca w nim uwagę na fakt, że nawet dostarczanie pierwiastka z pożywieniem nie zawsze pozwala na uzupełnienie jego deficytów. Nadprogramowe kilogramy nasilają stan zapalny występujący w organizmie. Tkanka tłuszczowa jest endokrynnie czynna. Wytwarza prozapalne cytokiny, które wywołują przewlekły stan zapalny. Ten z kolei utrudnia wchłanianie żelaza. Wzrost masy ciała wiąże się też z większą ilością hepcydyny w organizmie.

To hormon, który blokuje transport żelaza. Twoje ciało dostaje żelazo z diety, a hepcydyna mówi: »nie wpuszczam« [...] Badania pokazują, że osoby z otyłością mogą mieć niedobory żelaza, mimo dostatecznej jego podaży – wyjaśnia Anna Reguła.

Należy podkreślić, że niedobór żelaza wywołuje wiele dolegliwości. Pojawia się chroniczne zmęczenie, bóle i zawroty głowy, senność czy zadyszka nawet przy stosunkowo niewielkim wysiłku, na przykład wchodzeniu po schodach. Nierzadko tym objawom towarzyszy bladość skóry i wypadanie włosów. Prawidłowe stężenie żelaza w przypadku kobiet mieści się w granicach 60–170 µg/dl. W grupie mężczyzn normy są nieco wyższe i wynoszą od 90 do 200 µg/dl.

Jak poradzić sobie z niedoborem żelaza przy nadwadze?

Kluczem do sukcesu jest – jak zauważa Anna Reguła – konsekwencja w działaniu i odpowiednia strategia. Bardzo ważne jest zmniejszenie masy ciała. Zrzucenie nadprogramowych kilogramów pozwoli bowiem zredukować stan zapalny. Duże znaczenie ma również ruch, właściwa suplementacja żelaza i kontrola gospodarki węglowodanowej. Warto pamiętać, że źródłem żelaza w diecie są takie produkty jak na przykład wątróbka wieprzowa i cielęca, kakao, natka pietruszki, pistacje, orzechy laskowe, migdały, szpinak czy kasza gryczana.

