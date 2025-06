Te lody z Biedronki możesz jeść nawet na diecie. Mają mniej kalorii niż myślisz. Zobacz, co poleca dietetyczka

Lody na diecie nie muszą być wcale „zakazanym owocem”. Ważne, by zachować umiar i zdrowy rozsadek. Warto też uważnie wybierać mrożone desery, które trafiają do zakupowego koszyka i sięgać po te o mniejszej kaloryczności. Jeśli nie masz zbyt wiele czasu na czytanie etykiet nabywanych słodkości, to skorzystaj z tej małej „ściągawki”. Znajdziesz w niej przykłady niskokalorycznych lodów dostępnych w ofercie Biedronki. Poleca je dietetyczka Dominika Hatala. Ekspertka wybrała się do supermarketu i zrobiła przegląd sklepowych lodówek, a swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w sieci. Sprawdź, jakie lody warto włączyć do diety zdaniem specjalistki.

Niskokaloryczne lody z Biedronki – co warto wybrać?

Dietetyczka poleca lody kakaowe Nesquik. Jedna porcja ma 36 gramów. Dostarcza 73 kilokalorii i około półtorej łyżeczki cukru. Niezłym wyborem, zdaniem ekspertki, będą też lody arbuzowe marki Marletto. Jedna sztuka to tylko 66 kalorii. „Minusem” tej propozycji jest jednak duża ilość cukru w porcji – 15 gramów. Dominika Hatala zwróciła również uwagę na lody Zapp o smaku toffi. Mają 83 kcal w jednej porcji i 14 gramów cukru. Niekwestionowanym „faworytem” dietetyczki są jednak lody Kaktus POP. To najmniej kaloryczny mrożony deser ze wszystkich analizowanych produktów. Jedna sztuka waży 48 gramów. Dostarcza jedynie 60 kalorii i zawiera tylko półtorej łyżeczki cukru.

Domowe lody na diecie

Jeśli chcesz możesz śmiało zrobić domowe lody, które świetnie sprawdzą się na diecie redukcyjnej. Zaspokoją ochotę na „coś słodkiego”, a jednocześnie wspomogą proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Do ich przygotowania potrzebujesz tylko dwóch prostych składników – jogurtu naturalnego i ulubionych owoców (na przykład truskawek). Wystarczy, że zblendujesz owoce na gładką masę, wymieszasz je z jogurtem, a na koniec wsadzisz całość do zamrażarki na kilka godzin. Pamiętaj, by co jakiś czas przemieszać masę, by nie powstały w niej kryształki lodu.

Czytaj też:

Chałwowe lody z przepisu Magdy Gessler smakują genialnie! Połącz trzy składniki i gotoweCzytaj też:

Pokochasz ten napój. Doskonale gasi pragnienie, a jeden składnik dodaje mu charakteru