Po to dobre masło i mleko w Biedronce ustawią się kolejki. W te dni dostaniesz je za darmo

Promocje na masło i mleko przygotowane w tym tygodniu przez Biedronkę z pewnością przyciągną spore tłumy klientów. Jednak nie każdy, kto odwiedzi sklep będzie mógł z nich skorzystać. Zaoszczędzą jedynie członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, a dokładniej mówiąc posiadacze specjalnej karty lub aplikacji na telefon. Na szczęście ich zdobycie nie jest trudne i nie wymaga uiszczenia żadnych opłat. Wystarczy ściągnąć oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim urządzeniu albo poprosić o kartę przy kasie. Dostaniesz ją w każdym sklepie sieci.

Dobre masło za darmo – warunki oferty

W gratisie możesz dostać Masło Ekstra Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka sześć kostek smarowidła o łącznej wadze 1200 gramów, przy kasie zapłacisz tylko za cztery z nich. Dwie sztuki otrzymasz za darmo. Co ważne, masz sporo czasu na zrobienie zakupów. Opisana oferta obowiązuje bowiem przez trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę, Trwa więc od 23 do 25 czerwca 2025 roku. Pamiętaj jednak o pewnej bardzo ważnej kwestii – Biedronka nałożyła na klientów ograniczenia w kwestii liczby kupowanych produktów. Nie możesz wziąć więcej niż 6 kostek masła w ciągu jednego dnia trwania promocji. W sumie na wyciągnięcie ręki masz ponad 3 kilogramy dobrego smarowidła.

Nie zapominaj, że nie musisz wykorzystywać wszystkich zakupionych zapasów od razu. Część produktów możesz śmiało zamrozić. Ten prosty zabieg sprawi, że zachowają świeżość na dłużej (nawet do sześciu miesięcy). Oczywiście im wcześniej je zużyjesz, tym lepiej.

Jak zdobyć darmowe mleko w Biedronce?

Promocja dotyczy mleka UHT 3,2 procent marki Mleczna Dolina. Jeśli włożysz do koszyka cztery kartony nabiału, dwa z nich otrzymasz gratis. W tej sytuacji za jedno opakowanie zapłacisz tylko złotówkę i 89 groszy. Oferta jest bardzo atrakcyjna, ale szybko wygasa. Jeżeli chcesz zaoszczędzić, musisz się spieszyć. Akcja zaczyna się i kończy w poniedziałek, 23 czerwca 2025 roku. W tym czasie nie możesz kupić więcej niż 12 litrów mleka.

