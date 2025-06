Zrobiłam nuggetsy z przepisu dietetyka. Lepsze niż każdy fast food i tylko 5 minut pracy

Muszę przyznać, że stronię od barów szybkiej obsługi. Nie przepadam też zbytnio za serwowaną tam żywnością. Nie oznacza to jednak, że zupełnie rezygnuję z „fast foodów”. Nic z tych rzeczy. Tyle tylko, że robię je sama. Testuję przy tym różne receptury znalezione w sieci. Niedawno, szukając kolejnych inspiracji, natrafiłam na ciekawy materiał znanego dietetyka. Specjalista pokazywał w nim, jak niewielkim nakładem pracy zrobić domowe nuggetsy. Przepis zachwycił mnie swoją prostotą i postanowiłam go wypróbować. To był strzał w dziesiątkę. Rodzina nie mogła się od nich oderwać. Już pyta, kiedy przygotuję kolejną porcję.

Jak zrobić domowe nuggetsy z przepisu dietetyka?

Przepis jest banalnie prosty. Z przygotowaniem tych przysmaków poradzi sobie nawet osoba, która nie ma dużego doświadczenia w sztuce kulinarnej. Można nawet powiedzieć. że nuggetsy w zasadzie robią się same. Jedyne, co trzeba zrobić to połączyć poszczególne składniki, a potem wstawić całość do piekarnika. Pięć minut pracy, a efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania i zachwyca nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Fast food serwowany w barach szybkiej obsługi nie ma w „starciu” z tymi przekąskami żadnych szans.

Warto podkreślić, że te nuggetsy są nie tylko pyszne, ale i zdrowe. Na ich korzyść przemawia przede wszystkim sposób obróbki termicznej. Nie są smażone tylko pieczone, a to – z dietetycznego punktu widzenia – jedna z najlepszych metod przyrządzania potraw. Pozwala ograniczyć ilość spożywanego tłuszczu, co ma duże znaczenie dla utrzymania organizmu w dobrej kondycji. Nadmiar tego składnika w diecie przyczynia się bowiem do rozwoju wielu różnych chorób, między innymi miażdżycy, nadciśnienia tętniczego czy zawału serca.

Przepis: Dietetyczne nuggetsy To świetna przekąska, która bije na głowę klasyczny fast food. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Amerykańska Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 62 w każdej porcji Składniki pierś z kurczaka

3 ziemniaki

50 g sera cheddar

30 g parmezanu

30 g cebuli

ząbek czosnku

jajko

łyżka mąki ziemniaczanej

przyprawy (sól, pieprz i inne wedle uznania) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz cebulę, ziemniaki i czosnek. Zetrzyj ser cheddar na tarce. Robienie nuggetsówUmieść wszystkie składniki w blenderze i zmiksuj. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Uformuj z masy małe kotleciki. Pieczenie nuggetsówWstaw całość do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na 30 minut.

Z czym podawać nuggetsy?

Nuggetsy doskonale komponują się z różnego rodzaju sosami, między innymi pomidorowym, czosnkowym czy ziołowym. Najlepiej sprawdzą się te przygotowane na własną rękę, na przykład na bazie jogurtu. Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić trochę czasu, możesz sięgnąć po sklepowe propozycje. Pamiętaj jednak, by zapoznać się ze składem danego produktu, zanim włożysz go do swojego koszyka. „Gotowce” dostępne na rynku często zawierają duże ilości dodanego cukru, wzmacniacze smaku, stabilizatory czy konserwanty. A tych w diecie należy unikać.

Czytaj też:

Te lody z Biedronki możesz jeść nawet na diecie. Mają mniej kalorii niż myślisz. Zobacz, co poleca dietetyczkaCzytaj też:

Groźny składnik w jogurcie z Biedronki. Naukowcy biją na alarm: „może upośledzać barierę jelitową”