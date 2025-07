Dobre masło za darmo? Biedronka z ofertą 4 + 2 gratis stawia tylko jeden warunek

W najnowszej gazetce Biedronki znajdziemy świetną promocję na masło. Sieć rozdaje kostki teraz za darmo. To świetna okazja, by zaoszczędzić spore pieniądze. Jednak nie dla każdego. Oferta ma bowiem pewne ograniczenia. Sprawdź, co musisz zrobić, by z niej skorzystać.

Jakie masło można dostać w Biedronce za darmo?

Biedronka rozdaje klientom dobre smarowidło w ramach promocji „4+2 gratis”. Oferta obejmuje Masło Polskie marki Mlekovita. Jeśli kupisz cztery kostki tłuszczu, dwie kolejne dostaniesz za darmo. W sumie możesz zdobyć 1200 gramów produktu. Choć propozycja brzmi kusząco, to ma pewien „haczyk”. Skorzystać z niej mogą wyłącznie posiadacze karty lub aplikacji lojalnościowej Moja Biedronka. Na szczęście ich zdobycie nie jest trudne. Nie wymaga też uiszczania żadnych opłat. Wystarczy pobrać dedykowane oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim telefonie komórkowym. Można też odebrać odpowiednią kartę przy kasie w każdym sklepie sieci.

Na klientów nałożono też inne ograniczenia. Wprowadzono limit dzienny – nie można zgarnąć więcej niż 6 opakowań masła (w tym dwa gratis) na jedno konto Moja Biedronka. Jest jednak też dobra wiadomość. Masz sporo czasu na zakupy. Promocja trwa bowiem przez trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje od 28 do 30 lipca 2025 roku.

Jak poprawnie przechowywać masło?

Masło powinno być przechowywane w odpowiednich warunkach. Wtedy zachowa świeżość i walory smakowe na długi czas. Najlepiej trzymać je w lodówce – w temperaturze około 4 stopni Celsjusza – w szczelnie zamykanym pojemniku, z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne zapachy, takich jak na przykład wędliny czy sery.

Jeśli chcesz wydłużyć termin przydatności masła do spożycia, możesz to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że zamrozisz kostki, których nie zamierzasz od razu wykorzystać. Warto wcześniej podzielić tłuszcz na mniejsze porcje, a każdą z nich umieścić w woreczku przeznaczonym do zamrażania żywności. Pamiętaj, by je odpowiednio oznaczyć. Dzięki temu później łatwiej odnajdziesz potrzebne produkty i będziesz wiedzieć, kiedy trafiły do zamrażarki. Masło może w niej spędzić nawet kilka miesięcy.

