Dietetyk sprawdził wędliny z Lidla. Te dwie naprawdę warto jeść. Masz je w lodówce?

Wędlina to nieodzowny element diety Polaków. Świetnie sprawdza się jako szybka przekąska, dodatek do kanapek, domowych zapiekanek czy pizzy. Teraz praktycznie nikt nie robi tego typu wyrobów w domu. Większość osób kupuje je w supermarketach, między innymi w Lidlu. Ofertę tej sieci wziął „pod lupę” dietetyk Jakub Woźniak i wskazał, które wędliny są najlepsze. Jego spostrzeżenia mogą pomóc ci w dokonaniu właściwego wyboru podczas następnej wizyty w sklepie. A kto wie, może już masz te dobre produkty w swojej kuchni? Sprawdź.

Jakie wędliny są najlepsze w Lidlu?

Ekspert poleca szynkę wieprzową z serii Pure marki Pikok. Jej skład prezentuje się bardzo dobrze. Zawiera 95 procent mięsa z szynki wieprzowej. Nie znajdziemy w niej stabilizatorów, zagęszczaczy, glutaminianu sodu czy azotynu sodu.

Producent stara się, żeby te dodatki były naprawdę jakościowe. Mamy 108 kalorii na 100 gramów, 18,9 g białka i 1,9 g soli. Dosyć standardowo, jeśli chodzi o wartości odżywcze. Ale biorąc pod uwagę skład ta szynka może być naprawdę polecanym wyborem – podkreśla specjalista.

Pewnym „mankamentem” szynki jest jej cena. Za stugramową porcję trzeba zapłacić około 6 złotych, ale warto. Kolejną rekomendowaną pozycją z oferty Lidla jest filet z indyka marki „Piratki”. Sto gramów produktu powstało ze 100 g mięsa, czyli fileta z piersi indyka. Skład jest prosty i relatywnie krótki. Dominują w nim naturalne przyprawy i soki warzywne (na przykład z selera czy pora). Pewne zastrzeżenia budzi natomiast obecność glukozy wyrobie. Na szczęście jej ilość nie jest duża. Standardowa porcja fileta (100 gramów) dostarcza 110 kalorii, 1,8 g soli i ponad 20 gramów białka.

Mamy krótki skład, całkiem fajną wartość odżywcza, więc jak najbardziej możemy polecić ten produkt – zauważa Jakub Woźniak.

Uważaj na wędliny w codziennej diecie!

Nie należy zapominać, że wędliny – nawet te, których jakość jest bardzo dobra – to wciąż produkt przetworzony. Dlatego warto ograniczyć jego udział w codziennym jadłospisie, a zwłaszcza w diecie dzieci. Ich częste spożywanie w dużych ilościach może doprowadzić do wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, między innymi ze względu na wysoką zawartość soli w tego typu wyrobach. Jej nadmiar nierzadko prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu krążenia. Kluczem do zachowania zdrowia i dobrej kondycji jest przede wszystkim umiar.

