Polacy jedzą je na kilogramy. W tej formie szkodzą bardziej niż ciasto – dietetyk ostrzega

Ziemniaki goszczą na polskich stołach bardzo często – i to w najrozmaitszych postaciach. Wiele osób sięga po nie nawet kilka razy w tygodniu. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z faktu, jak wpływają one na organizm. Choć są bardzo zdrowe i odżywcze, to niewłaściwie przyrządzone mogą wyrządzić mnóstwo różnych szkód i doprowadzić do rozwoju wielu groźnych problemów zdrowotnych. Przestrzega przed tym w jednym z nagrań opublikowanych w sieci dietetyk Bartek Szemraj.

Jakie ziemniaki mogą szkodzić zdrowiu?

Ziemniaki zawierają duże ilości skrobi. Gotowanie warzyw sprawia, że staje się ona łatwiej przyswajalna. Enzymy trawienne rozkładają ją na mniejsze cząsteczki, w tym przede wszystkim glukozę. Ta jest następnie wchłaniania do krwioobiegu. Gorące, rozgotowane ziemniaki mają wysoki indeks glikemiczny. Innymi słowy, ich spożycie prowadzi do szybkiego wzrostu stężenia glukozy we krwi.

Dlatego właśnie purée z ziemniaków działa najmocniej. Cukier rośne błyskawicznie. Insulina »skacze« jeszcze wyżej, a po godzinie organizm odczuwa gwałtowny spadek energii. I tu zaczynają się problemy – głód, chęć na coś słodkiego, drażliwość – a u osób z cukrzycą i insulinoopornością – także senność, »mgła mózgowa« i trudności z koncentracją – wyjaśnia ekspert.

Najbardziej negatywny wpływ na organizm wywierają gorące, mocno rozdrobnione ziemniaki, spożywane w dużych ilościach, bez dodatku białka czy „zdrowego” tłuszczu. Szkodzą również warzywa w formie smażonej.

Jak jeść ziemniaki, by nie szkodziły zdrowiu?

Dietetyk radzi, by ugotować ziemniaki i zjeść je dopiero po kilku godzinach albo następnego dnia. Wystudzone warzywa zupełnie inaczej wpływają na poziom glikemii niż gorące. Powstaje w nich tak zwana skrobia oporna. Związek ten nie ulega strawieniu i działa w jelitach jak błonnik. Odżywia „dobre” bakterie, stabilizuje poziom glukozy we krwi, i poprawia przemianę materii.

Zamiast robić purée z ziemniaków, ugotuj ziemniaki w »mundurkach«, schłódź w lodówce, pokrój i zrób na przykład sałatkę z dodatkiem oliwy, jajka albo ryby. Dorzuć zieleninę, kiszone ogórki czy cebulę. [...] Masz sycące, zrównoważone danie, które nie spowoduje gwałtownego wyrzutu glukozy – podpowiada Bartek Szemraj.

