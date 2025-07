Dino „ścina” cenę dobrej kawy o ponad 20 procent. Możesz brać, ile chcesz, a to nie koniec

Nie wyobrażasz sobie dnia bez kawy? W takim razie musisz przygotować się na spore wydatki, bo „mała czarna” do najtańszych nie należy. Na szczęście możesz też liczyć na różne akcje rabatowe. Promocje pozwalają zwykle sporo zaoszczędzić. Jedną z takich akcji organizuje teraz Dino. Sprawdź szczegóły, póki czas. Prawdopodobnie produkt szybko zniknie z półek.

Jaką kawę przeceniło Dino?

Promocja zorganizowana przez Dino dotyczy kawy rozpuszczalnej Jacobs Kronung. Sieć obniżyła jej cenę o ponad 20 procent. Teraz za opakowanie o wadze 200 gramów zapłacisz 32 złote i 99 groszy zamiast niepełna 42 zł. Co ważne, by skorzystać z rabatu, nie musisz posiadać lojalnościowych kart czy aplikacji na telefon komórkowy. Wystarczy, że przyjdziesz i zrobisz zakupy. Poza tym sieć nie nałożyła na swoich klientów żadnych ograniczeń. Możesz brać tyle kawy ile chcesz. Nie musisz się obawiać, że przekroczenie określonego limitu spowoduje utratę szansy na odciążenie domowego budżetu. Dino go nie ustaliło. To jednak nie koniec dobrych wieści. Na zakupy i uzupełnienie domowych zapasów masz sporo czasu. Promocja na kawę trwa przez cały tydzień. Zaczyna się w środę 30 lipca, a kończy we wtorek, 5 sierpnia.

Inne przecenione kawy w Dino

Taniej możesz też kupić kawę ziarnistą Ti Meriti Crema E Aroma marki Woseba. Teraz paczka o pojemności jednego kilograma kosztuje 10 złotych mniej niż zwykle, czyli 57 złotych i 99 groszy. Powody do radości mają również miłośnicy kawy mielonej MK Cafe (200 g) i ziarnistej Tchibo Exclusive Good Mood (1 kg). Cena pierwszego z przywołanych produktów „spadła” do 17 złotych i 99 groszy, drugi natomiast kosztuje teraz 62 złote i 99 groszy. Można więc zaoszczędzić odpowiednio 4 i 7 złotych. Wszystkie opisane wyżej promocje obowiązują od 30 lipca do 5 sierpnia. Nie mają limitów i nie wymagają użycia żadnych kart i aplikacji.

