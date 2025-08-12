Bosacka zdradza: te produkty nigdy się nie psują. Sprawdź, czego nie wyrzucać!

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby sprawdzać datę ważności na produktach spożywczych. To bardzo dobry nawyk, ponieważ zjedzenie lub wypicie przeterminowanego artykułu może mieć nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. Niektóre produkty są jednak zdatne do spożycia przez bardzo wiele lat. Niezależnie więc, ile czasu minie od ich otwarcia, będą dobre. Muszą być jednak przechowywane w odpowiednich warunkach.

Te produkty zachowują trwałość przez wiele lat

Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, wyjaśniła w opublikowanym nagraniu, że istnieją produkty, które nigdy się nie psują i nie powinniśmy ich wyrzucać. Jednym z nich jest ocet, zwłaszcza przefiltrowany, niemętny. Jak zaznacza specjalistka – nawet przez kilka lat po swojej dacie przydatności do spożycia nie traci on swoich właściwości. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby był szczelnie zamknięty. Musi być także przechowywany w ciemnym i suchym miejscu.

Zepsuciu nie ulega także sól, czyli silny konserwant, oraz cukier. Ten drugi produkt może ulec zbryleniu, jednak nadal będzie dobry do spożycia. Przez długi czas mogą być przechowywane mocne alkohole.

Przecież alkohol to także naturalny konserwant – wyjaśniła ekspertka.

Rekordzistą jest jednak miód. Nie psuje się on, ponieważ zawiera bardzo mało wody i kwaśne pH, a to z kolei uniemożliwia rozwój większości drobnoustrojów. Dodatkowo naturalne enzymy w nim obecne działają jak konserwanty, zachowując jego świeżość przez lata.

Jakie produkty są bezpieczne po terminie ważności?

Lista produktów bezpiecznych do spożycia po czasie przydatności nie kończy się jednak na tych, które wymieniła Katarzyna Bosacka. Dotyczy to także produktów, które mają określoną datę minimalnej trwałości. Oznacza, że po jej upływie produkt może stracić część walorów smakowych czy zapachowych, ale zwykle wciąż jest jadalny.

Jeżeli chodzi o produkty, które są bezpieczne po przekroczeniu daty minimalnej trwałości, to na pewno są to kasze, makarony, konserwy, produkty sterylizowane, mrożonki. Jest to dość duża grupa produktów. I w ich przypadku nie ma dużego ryzyka [zatrucia pokarmowego – przyp. red.] – wyjaśnił w rozmowie z „Wprost” dr Jacek Postupolski.

Ekspert poleca też zdroworozsądkowe podejście do takich artykułów spożywczych i samodzielne ocenienie, czy taka żywność po terminie jest jeszcze zdatna do spożycia. Należy sprawdzić, czy się z nimi nic nie stało, czy nie pojawiła się pleśń oraz czy produkt wygląda dobrze. Pamiętaj też, że określenie „termin przydatności do spożycia” jest jednak datą graniczną — po jej przekroczeniu nie należy go spożywać, bo może stanowić zagrożenie.

Czytaj też:

80 procent Polaków ma ten niedobór. Dietetyk: składnik usuwa toksyny i obniża cholesterolCzytaj też:

Odchudzanie bez stresu? Dietetyczka zdradza „złotą zasadę”. Wypróbuj i chudnij