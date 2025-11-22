Wieczorem bierz tylko tę jedną rzecz. Lekarz: 3 gramy i zasypiasz szybciej, a nocne pobudki znikają

Jeśli dokuczają ci problemy z zaśnięciem, budzisz się w nocy, a temu wszystkiemu towarzyszy gonitwa myśli zaraz po przebudzeniu – to warto wypróbować metodę, którą rekomenduje specjalista. Może także pomóc w uczuciu zmęczenia po nieprzespanej nocy. Wszystkie te doświadczenia sprawiają bowiem, że przez cały dzień gorzej funkcjonujemy. W nagraniu lekarz Marek Skoczylas rekomenduje zastosowanie naturalnej substancji – glicyny.

Sposób na łatwiejsze zaśnięcie

Glicyna to aminokwas, który jest syntetyzowany przez nasz organizm i pełni wiele ważnych funkcji w naszym ciele. Wpływa pozytywnie również na nasz sen. Potwierdza to badanie pod tytułem „Spożywanie glicyny poprawia subiektywną jakość snu u ochotników, korelując ze zmianami polisomnograficznymi”.

U uczestników, którzy stale doświadczali złej jakości snu, zbadano wpływ przyjmowania 3 gramów glicyny przed snem – wyjaśnił lekarz.

Zaledwie trzy gramy glicyny przed snem pomagają zasnąć, poprawiają jakość snu, a także wydłużają sen i zmniejszają senność w ciągu dnia. Jak dodał specjalista, wraz z wiekiem spada w naszym organizmie ilość glicyny, stąd mogą wynikać problemy ze snem u osób po 40. roku życia. Osoby między 70. a 80. rokiem życia, w celu poprawy jakości snu, powinny na 2 godziny przed zaśnięciem przyjmować glicynę. Z kolei osoby między 40. a 60. rokiem życia – na jedną godzinę przed snem.

Jakie jeszcze właściwości ma glicyna?

Jako uzupełnienie powiem, że glicyna jest silnym związkiem, który usuwa toksyny z ciała – powiedział lekarz.

Jak wyjaśnił, ta ostatnia właściwość wynika z tego, że zwiększa rozpuszczalność wielu toksyn w naszym organizmie. W ten sposób uskuteczniają proces naturalnej detoksykacji ciała.

Glicynę można przyjmować w postaci kapsułek, ale również w proszku, który następnie należy rozpuścić w wodzie. Dostaniesz ją w wielu sklepach internetowych, ale też w aptece. Każdy gram glicyny potrzebuje około 100 ml wody.

