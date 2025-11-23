Te rogaliki robię bez drożdży i bez miksera. Tylko 3 składniki, a efekt zachwyca każdego

Kiedy pierwszy raz zrobiłam te rogaliki, byłam pewna, że coś pójdzie nie tak. Zrobienie rogalików z trzech prostych i tanich składników wydawało mi się mało prawdopodobne. A jednak. To jedne z tych pyszności, które smakują jak domowe wypieki babci, choć robi się je bez miksera, bez drożdży i bez specjalnych kulinarnych umiejętności.

Jak zrobić rogaliki z trzech składników?

Przygotowanie tych przysmaków jest bardzo proste. Wystarczy wymieszać mąkę z zimnym masłem i śmietaną, a następnie zagnieść je na jednolitą masę. Potem trzeba już tylko schłodzić ciasto w lodówce, rozwałkować, podzielić na trójkąty i wypełnić farszem. Najlepiej sprawdza się nadzienie, które nie jest zbyt rzadkie. Możesz użyć, na przykład tradycyjnych powideł śliwkowych, marmolady różanej, czekolady lub kremu orzechowego, gęstego serka waniliowego czy maku. Jeśli chcesz możesz posypać gotowe rogaliki cukrem pudrem, cynamonem albo ciemnym kakao. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by polać je roztopioną gorzką czekoladą bądź lukrem. Najlepiej sprawdzi się ten własnej roboty. Wybór dodatków zależy tak naprawdę wyłącznie od indywidualnych upodobań i preferencji smakowych.

Przepis: Rogaliki z 3 składników Są pyszne i zawsze się udają. Spróbuj Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 40 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 450 w każdej porcji Składniki 250 g zimnego masła

3 szklanki mąki pszennej

1 szklanka kwaśnej śmietany

dowolne nadzienie (opcjonalnie) Sposób przygotowania Robienie ciastaPrzesiej mąkę przez sito. Pokrój masło na kawałki. Wrzuć wszystko do miski i dolej śmietanę. Zagnieć ciasto. Chłodzenie ciastaZawiń ciasto w folię spożywczą i wstaw do lodówki na godzinę. Formowanie rogalikówPodziel ciasto na dwie części i każdą z nich rozwałkuj. Pokrój ciasto na trójkąty. Na każdy z nich możesz nałożyć łyżeczkę wybranego nadzienia. Zawiń każdy trójkąt, formując kształt rogalika. Pieczenie rogalikówPiecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 20–30 minut na złoty kolor.

Jak zrobić domowy lukier?

Domowy lukier to jeden z tych dodatków, które potrafią całkowicie odmienić każdy wypiek — od prostych rogalików po drożdżówki czy ciasta ucierane. Wbrew pozorom jego przygotowanie jest banalnie proste i zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy połączyć cukier puder z sokiem z cytryny lub wodą (jeśli wolisz polewę w klasycznej odsłonie). Kluczowe znaczenie ma zachowanie odpowiednich proporcji. Trzeba uważnie dobierać ilość płynu, łyżeczka po łyżeczce, by lukier zyskał odpowiednią konsystencję. Gdy masa stanie się gładka i jednolita, możesz zdecydować, czy chcesz lukier gęsty i kryjący czy bardziej płynny.

