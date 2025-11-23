Pij regularnie na stres i przemęczenie. Ma minimum kalorii, a cudownie smakuje

Woda kokosowa to płyn, który znajduje się wewnątrz kokosa. Bez problemu dostaniesz jednak ten produkt w sklepie, zamknięty w puszce lub butelce. Jest świetnym i naturalnym zamiennikiem słodkich napojów gazowanych i soków owocowych. Zawiera mniej cukru niż większość napojów dostępnych w sklepach, a przy tym dostarcza elektrolitów, które wspierają nawodnienie organizmu. To jednak nie koniec jej zalet.

Woda kokosowa na stres i przemęczenie

Woda kokosowa to dobry sposób na dostarczenie do naszego organizmu elektrolitów. To z kolei może pośrednio pomagać w stanach związanych ze zmęczeniem i stresem. Jedno z przeprowadzonych badań miało na celu analizę różnic w zmęczeniu pracą u osób, które piły 4 litry wody w porównaniu z tymi, którzy pili 1 litr wody kokosowej i trzy litry zwykłej wody pitnej. Populacja badana obejmowała pracowników fabryki chipsów. Badanie trwało trzy dni. Eksperci stwierdzili, że u pracowników, którzy dostarczali do swojego organizmu również wodę kokosową, zmęczenie było niższe niż w przypadku pijących jedynie zwykłą wodę. Chodzi o badanie „The Effect of Coconut Water in Reducing Fatigue among Workers in North Sumatera”.

Trzeba jednak pamiętać, że woda kokosowa nie jest „magicznym środkiem” na stres i zmęczenie. Powinna być traktowana jedynie jako element zdrowej, zrównoważonej diety i stylu życia.

Jakie jeszcze właściwości ma ten napój?

Woda kokosowa ma wiele prozdrowotnych właściwości. Poza licznymi witaminami, jest też bogata w minerały takie jak: potas, sód, magnez, wapń.

Jest również niskokaloryczna. Będzie więc idealna dla osób na diecie, w zastępstwie słodkich napojów. Ma około 19–25 kcal na 100 ml. Ten napój zawiera związki o właściwościach przeciwutleniających, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. To z kolei spowalnia starzenie się organizmu i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych. Z kolei wysoka zawartość potasu może przyczyniać się do regulacji ciśnienia krwi poprzez równoważenie działania sodu. Kupując wodę kokosową, najlepiej wybierać produkty bez dodatku cukru, środków aromatyzujących i substancji słodzących.

