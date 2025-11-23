Ten omlet smakuje jak sernik. Robię go w weekend, bo syci lepiej niż klasyczne śniadanie

Rano na śniadanie często wybieramy jajka. Są szybkie w przygotowaniu i dają wiele możliwości podania. Można je ugotować na miękko, usmażyć, zrobić omlet lub jajecznicę – wszystko zależy od tego, na co akurat masz ochotę. Do tego są one źródłem wartościowego białka oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, E i K – a także witamin z grupy B. Dostarczają również selen, fosfor i żelazo, dzięki czemu stanowią sycący i pożywny element diety.
Jak zrobić sernikowy omlet? Prosty przepis
Omlet, który smakuje jak sernik, z pewnością będzie hitem w twoim domu. Jego sekret tkwi w dodatku delikatnego twarogu oraz waniliowego budyniu w proszku. To właśnie te składniki nadają niesamowitej kremowości i charakterystycznego, sernikowego smaku. To świetna propozycja dla tych, którzy chcą zacząć dzień czymś słodkim, a jednocześnie pożywnym i wyjątkowym.
Przepis: Omlet sernikowy
Ten omlet smakuje jak sernik! To idealne rozpoczęcie dnia.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 1
- Liczba kalorii
- 416
Składniki
- 2 jajka
- 100 g tłustego twarogu
- 10 g waniliowego budyniu w proszku
- 1 łyżka masła do smażenia
Sposób przygotowania
- Mieszanie składnikówRozpuść masło na patelni. W międzyczasie zmiksuj jajka, twaróg i budyń na gładką masę.
- Smażenie omletuWylej powstałą masę na rozgrzaną patelnię i smaż na bardzo małym ogniu pod przykryciem. Gdy wierzch omletu się zetnie, delikatnie obróć go na drugą stronę i smaż jeszcze przez kilka minut.
Taki omlet możesz podawać ze świeżymi owocami, jogurtem lub skyrem, ale też po prostu polany odrobiną miodu lub posypany cukrem pudrem. Cudownie smakuje też z masłem orzechowym. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, przygotuj omlet bananowy bez cukru.
Dlaczego warto jeść twaróg?
Twaróg jest bardzo wartościowym elementem naszej diety, ponieważ jest lekkostrawnym i pełnowartościowym źródłem białka, które wspiera budowę i regenerację mięśni. Jest też bogaty w witaminy z grupy B, zwłaszcza B2 i B12, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Daje uczucie sytości na długo, co sprzyja kontroli apetytu i może być pomocne na diecie redukcyjnej.
Obecność wapnia, fosforu i witaminy D wspiera mineralizację kości i zębów. Trzeba jednak pamiętać, że twaróg nie zawiera naturalnych probiotyków – w przeciwieństwie do fermentowanych produktów mlecznych, takich jak kefir czy jogurt. Osoby z dolegliwościami układu pokarmowego powinny wybierać chude twarogi, które są lekkostrawne i mniej kaloryczne.
