Teraz robię ją co kilka dni. Ta prosta surówka syci, wzmacnia odporność i pasuje do każdego obiadu

Kiedy otwieram zeszyt z przepisami mojej babci, większość receptur wygląda znajomo, ale jedna zawsze przyciąga moją uwagę. „Surówka żydowska – szybka, zdrowa, na każdą porę roku”. Ta przekąska łączy w sobie tylko kilka tanich składników, a jej smak do dziś nie ma sobie równych. To klasyka w najlepszym możliwym wydaniu. Teraz coraz częściej, bo w czasach, kiedy wszyscy szukamy prostych sposobów na wzmocnienie odporności, trudno o lepszy „domowy suplement”.

Jak zrobić surówkę żydowską?

Ta przekąska to świetny wybór dla osób z wrażliwym układem pokarmowym. Jest pyszna, syci, a jednocześnie nie obciąża żołądka. „Pierwsze skrzypce” gra w niej marchewka. W połączeniu z jabłkiem, cebulą i sokiem z cytryny tworzy niezwykle udany „kwartet”. Świetnie pasuje do wielu różnych dań – poczynając od tradycyjnych kotletów mielonych czy schabowych, a na nowoczesnych daniach w stylu fit kończąc.

Przepis: Surówka żydowska Świetnie smakuje i wzmacnia odporność. Warto po nią sięgać zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 74 w każdej porcji Składniki 2 duże marchewki

1 średnia cebula

1 jabłko

1,5–2 łyżki oleju rzepakowego lub słonecznikowego

1–2 łyżeczki soku z cytryny lub odrobina octu jabłkowego

szczypta cukru lub odrobina naturalnego miodu

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówMarchewki umyj, obierz i zetrzyj na tarce, najlepiej na dużych oczkach. Usuń łupiny z cebuli i drobno posiekaj Jabłko umyj, zetrzyj na dużych oczkach albo pokrój w drobną kostkę. Jeśli chcesz możesz je obrać ze skórki. Łączenie składnikówWymieszaj marchewkę, cebulę i jabłko w misce. Dodaj olej, sok z cytryny, szczyptę soli, pieprzu i — jeśli lubisz — trochę cukru.

Wskazówka: Odstaw gotową sałatkę na 5-10 minut, zanim podasz ją na stół. Dzięki temu składniki lepiej się ze sobą połączą.

Dlaczego surówka żydowska może wspierać odporność?

To przede wszystkim zasługa zawartych w niej składników. Marchew dostarcza między innymi beta-karotenu, który jest prekursorem witaminy A. Znajdziemy w niej także flawonoidy i inne cenne związki wspomagające prawidłową pracę układu immunologicznego oraz całego organizmu. Dowiodły tego przeprowadzone badania. Jak czytamy w artykule pod tytułem „Critical review on the immunomodulatory activities of carrot’s β-carotene and other bioactive compounds”:

Ogólnie rzecz biorąc, bioaktywne związki marchwi wpływały na regulację cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, zmniejszenie stresu oksydacyjnego poprzez obniżenie nagromadzenia reaktywnych form tlenu oraz poprawę zdolności antyoksydacyjnej i ekspresji genów, co pomaga zapobiegać uszkodzeniom wywołanym stresem oksydacyjnym. Marchew moduluje również elementy układu odpornościowego poprzez regulację liczby leukocytów, antygenów, immunoglobulin i poziomu histaminy.

Dlatego – jak podkreślają naukowcy w cytowanej pracy – marchew należy uznać za funkcjonalny składnik żywności, który „może potencjalnie wspierać profilaktykę i leczenie różnych chorób”. W efekcie – choć surówka „żydowska” nie zastępuje leków ani suplementów – stanowi cenne uzupełnienie codziennej diety, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.

Czytaj też:

W PRL-u parzono ją w każdym domu. Dziś mało kto pamięta, że chroni organizm zaskakująco skutecznieCzytaj też:

Ten zdrowy krem robię z 2 składników. Wyjadam go łyżką prosto ze słoika bez wyrzutów