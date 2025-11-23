Teraz robię ją co kilka dni. Ta prosta surówka syci, wzmacnia odporność i pasuje do każdego obiadu

Kiedy otwieram zeszyt z przepisami mojej babci, większość receptur wygląda znajomo, ale jedna zawsze przyciąga moją uwagę. „Surówka żydowska – szybka, zdrowa, na każdą porę roku”. Ta przekąska łączy w sobie tylko kilka tanich składników, a jej smak do dziś nie ma sobie równych. To klasyka w najlepszym możliwym wydaniu. Teraz coraz częściej, bo w czasach, kiedy wszyscy szukamy prostych sposobów na wzmocnienie odporności, trudno o lepszy „domowy suplement”.
Jak zrobić surówkę żydowską?
Ta przekąska to świetny wybór dla osób z wrażliwym układem pokarmowym. Jest pyszna, syci, a jednocześnie nie obciąża żołądka. „Pierwsze skrzypce” gra w niej marchewka. W połączeniu z jabłkiem, cebulą i sokiem z cytryny tworzy niezwykle udany „kwartet”. Świetnie pasuje do wielu różnych dań – poczynając od tradycyjnych kotletów mielonych czy schabowych, a na nowoczesnych daniach w stylu fit kończąc.
Przepis: Surówka żydowska
Świetnie smakuje i wzmacnia odporność. Warto po nią sięgać zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 10 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 74 w każdej porcji
Składniki
- 2 duże marchewki
- 1 średnia cebula
- 1 jabłko
- 1,5–2 łyżki oleju rzepakowego lub słonecznikowego
- 1–2 łyżeczki soku z cytryny lub odrobina octu jabłkowego
- szczypta cukru lub odrobina naturalnego miodu
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówMarchewki umyj, obierz i zetrzyj na tarce, najlepiej na dużych oczkach. Usuń łupiny z cebuli i drobno posiekaj Jabłko umyj, zetrzyj na dużych oczkach albo pokrój w drobną kostkę. Jeśli chcesz możesz je obrać ze skórki.
- Łączenie składnikówWymieszaj marchewkę, cebulę i jabłko w misce. Dodaj olej, sok z cytryny, szczyptę soli, pieprzu i — jeśli lubisz — trochę cukru.
Wskazówka: Odstaw gotową sałatkę na 5-10 minut, zanim podasz ją na stół. Dzięki temu składniki lepiej się ze sobą połączą.
Dlaczego surówka żydowska może wspierać odporność?
To przede wszystkim zasługa zawartych w niej składników. Marchew dostarcza między innymi beta-karotenu, który jest prekursorem witaminy A. Znajdziemy w niej także flawonoidy i inne cenne związki wspomagające prawidłową pracę układu immunologicznego oraz całego organizmu. Dowiodły tego przeprowadzone badania. Jak czytamy w artykule pod tytułem „Critical review on the immunomodulatory activities of carrot’s β-carotene and other bioactive compounds”:
Ogólnie rzecz biorąc, bioaktywne związki marchwi wpływały na regulację cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, zmniejszenie stresu oksydacyjnego poprzez obniżenie nagromadzenia reaktywnych form tlenu oraz poprawę zdolności antyoksydacyjnej i ekspresji genów, co pomaga zapobiegać uszkodzeniom wywołanym stresem oksydacyjnym. Marchew moduluje również elementy układu odpornościowego poprzez regulację liczby leukocytów, antygenów, immunoglobulin i poziomu histaminy.
Dlatego – jak podkreślają naukowcy w cytowanej pracy – marchew należy uznać za funkcjonalny składnik żywności, który „może potencjalnie wspierać profilaktykę i leczenie różnych chorób”. W efekcie – choć surówka „żydowska” nie zastępuje leków ani suplementów – stanowi cenne uzupełnienie codziennej diety, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
