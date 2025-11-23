Teraz robię ją co kilka dni. Ta prosta surówka syci, wzmacnia odporność i pasuje do każdego obiadu
Przepisy

Teraz robię ją co kilka dni. Ta prosta surówka syci, wzmacnia odporność i pasuje do każdego obiadu

Dodano: 
Surówka z marchewki udekorowana orzechami i jogurtem naturalnym
Surówka z marchewki udekorowana orzechami i jogurtem naturalnym Źródło: Shutterstock / Anticiclo
Szukasz pomysłu na dodatek do obiadu? Już nie musisz szukać dalej. Ta surówka sprawdzi się idealnie. Jest prosta, tania, aromatyczna, a poza tym zdrowa i niezwykle łatwa w przygotowaniu. Koniecznie zapisz sobie ten przepis.

Kiedy otwieram zeszyt z przepisami mojej babci, większość receptur wygląda znajomo, ale jedna zawsze przyciąga moją uwagę. „Surówka żydowska – szybka, zdrowa, na każdą porę roku”. Ta przekąska łączy w sobie tylko kilka tanich składników, a jej smak do dziś nie ma sobie równych. To klasyka w najlepszym możliwym wydaniu. Teraz coraz częściej, bo w czasach, kiedy wszyscy szukamy prostych sposobów na wzmocnienie odporności, trudno o lepszy „domowy suplement”.

Jak zrobić surówkę żydowską?

Ta przekąska to świetny wybór dla osób z wrażliwym układem pokarmowym. Jest pyszna, syci, a jednocześnie nie obciąża żołądka. „Pierwsze skrzypce” gra w niej marchewka. W połączeniu z jabłkiem, cebulą i sokiem z cytryny tworzy niezwykle udany „kwartet”. Świetnie pasuje do wielu różnych dań – poczynając od tradycyjnych kotletów mielonych czy schabowych, a na nowoczesnych daniach w stylu fit kończąc.

Przepis: Surówka żydowska

Świetnie smakuje i wzmacnia odporność. Warto po nią sięgać zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.

Kategoria
Dodatek
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
10 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
74 w każdej porcji

Składniki

  • 2 duże marchewki
  • 1 średnia cebula
  • 1 jabłko
  • 1,5–2 łyżki oleju rzepakowego lub słonecznikowego
  • 1–2 łyżeczki soku z cytryny lub odrobina octu jabłkowego
  • szczypta cukru lub odrobina naturalnego miodu
  • sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówMarchewki umyj, obierz i zetrzyj na tarce, najlepiej na dużych oczkach. Usuń łupiny z cebuli i drobno posiekaj Jabłko umyj, zetrzyj na dużych oczkach albo pokrój w drobną kostkę. Jeśli chcesz możesz je obrać ze skórki.
  2. Łączenie składnikówWymieszaj marchewkę, cebulę i jabłko w misce. Dodaj olej, sok z cytryny, szczyptę soli, pieprzu i — jeśli lubisz — trochę cukru.

Wskazówka: Odstaw gotową sałatkę na 5-10 minut, zanim podasz ją na stół. Dzięki temu składniki lepiej się ze sobą połączą.

Dlaczego surówka żydowska może wspierać odporność?

To przede wszystkim zasługa zawartych w niej składników. Marchew dostarcza między innymi beta-karotenu, który jest prekursorem witaminy A. Znajdziemy w niej także flawonoidy i inne cenne związki wspomagające prawidłową pracę układu immunologicznego oraz całego organizmu. Dowiodły tego przeprowadzone badania. Jak czytamy w artykule pod tytułem „Critical review on the immunomodulatory activities of carrot’s β-carotene and other bioactive compounds”:

Ogólnie rzecz biorąc, bioaktywne związki marchwi wpływały na regulację cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, zmniejszenie stresu oksydacyjnego poprzez obniżenie nagromadzenia reaktywnych form tlenu oraz poprawę zdolności antyoksydacyjnej i ekspresji genów, co pomaga zapobiegać uszkodzeniom wywołanym stresem oksydacyjnym. Marchew moduluje również elementy układu odpornościowego poprzez regulację liczby leukocytów, antygenów, immunoglobulin i poziomu histaminy.

Dlatego – jak podkreślają naukowcy w cytowanej pracy – marchew należy uznać za funkcjonalny składnik żywności, który „może potencjalnie wspierać profilaktykę i leczenie różnych chorób”. W efekcie – choć surówka „żydowska” nie zastępuje leków ani suplementów – stanowi cenne uzupełnienie codziennej diety, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.

