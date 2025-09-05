Biedronka daje drugi olej gratis. Tnie też cenę zdrowej ryby i dobrego mięsa

Korzystanie z różnych ofert na zakupy spożywcze to świetny sposób na oszczędzanie – zwłaszcza gdy ceny stale rosną. Warto korzystać z okazji, które pozwalają zaopatrzyć się w podstawowe artykuły — takie jak olej, mięso czy ryby — w znacznie niższych cenach. Sprawdziliśmy, jakie ciekawe promocje znalazły się w nowej gazetce Biedronki. Masz sporo czasu, bo promocje obowiązują aż do soboty.

Specjalna oferta na olej

W Biedronce w ciągu najbliższych dni warto kupić olej wyborny (jeden litr). Do wyboru jest olej rzepakowy, słonecznikowy, a także rzepakowy z oliwą z oliwek (można je ze sobą dowolnie mieszać). Przy zakupie jednej butelki drugą dostaniesz całkowicie za darmo. Ta promocja trwa aż do soboty (6 września). Limit dzienny to cztery butelki (maksymalnie dwie gratis) na kartę Moja Biedronka.

Olej należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od światła i źródeł ciepła, najlepiej w chłodnym i ciemnym miejscu. W ten sposób zapobiegniesz jełczeniu i utracie wartości odżywczych tego produktu.

Tanie mięso i ryba

W Biedronce warto również zrobić zapas mięsa. Możesz kupić większe ilości, ponieważ tego rodzaju produkty bez problemu można zamrozić i wyjąć, gdy akurat będziemy ich potrzebować do jakiejś potrawy. Świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo marki „Kraina Mięs” (mega paka) do najbliższej soboty (włącznie) będzie kosztować jedynie 17 zł 99 gr zamiast 24 zł 90 gr, a więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Limit dzienny to trzy opakowania na kartę Moja Biedronka. W ramach promocji warto kupić też boczek wieprzowy bez kości i skóry pakowany próżniowo marki „Kraina Mięs”. Zamiast 19 zł 99 gr zapłacisz za niego tylko 11 zł 99 gr. Limit łączny to 3 kg na konto Moja Biedronka w okresie trwania tej oferty. Perliczka świeża również jest w bardzo atrakcyjnej cenie – zapłacisz za nią 29 zł 99 gr zamiast 34 zł 99 gr. Polędwiczki z kurczaka marki „Kraina Mięs” (400 g) dostaniesz za jedyne 9 zł 49 gr zamiast 12 zł 99 gr.

Jeśli jesteś miłośnikiem ryb, to Biedronka przygotowała też coś dla ciebie. Filety z mintaja bez skóry „Marinero” możesz kupić o 24 procent taniej niż zwykle. Do 6 września będą kosztować 3 zł 79 gr zamiast 4 zł 99 gr. Pamiętaj, że ta ryba zawiera dużo cennego białka, a także spore ilości witaminy D i selenu. Jest także bogata w kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca i mózgu.

