Lekarz ostrzega: brak tej witaminy jesienią zwiększa ryzyko infekcji i zapalenia płuc aż o 64 proc.

Aktualnie możemy cieszyć się już jednymi z ostatnich ciepłych dni. Niedługo nadejdzie jesień, a wraz z nią zmiana pogody. Czeka nas też większa podatność na infekcje. Teraz jest więc idealny moment, by zadbać o swoją odporność. Składa się na to oczywiście właściwy ubiór, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, odpowiednio długi sen, ale przede wszystkim zdrowa dieta. Okazuje się jednak, że jesienią i zimą ważna jest suplementacja witaminy D.

Ta witamina wzmocni twoją odporność

Myśląc o poprawieniu odporności, do głowy przychodzą nam produkty bogate w witaminę C. Słusznie — jest ona istotna, ale ważne jest także zadbanie o witaminę D. Jej ilość dostarczana wraz z pożywieniem jest niewystarczająca do pokrycia dziennej normy. Jej produkcja w naszym organizmie zachodzi głównie pod wpływem promieni słonecznych, a jesienią i zimą jest to utrudnione. Niedobór osłabia nasz układ odpornościowy, a przez to zwiększa się podatność na infekcje. Dodatkowo witamina D sprawia, że komórki odpornościowe stają się bardziej aktywne i z łatwością docierają do „źródła zagrożenia”.

Warto też wspomnieć, że witamina D wpływa na produkcję substancji przeciwdrobnoustrojowych, takich jak defensyna i katelicydyna. Wszystkie te dane oznaczają, że witamina D wspomaga eliminację wielu różnych patogenów, w tym wirusów i bakterii – powiedział w opublikowanym nagraniu dr Bartosz Kulczyński, naukowiec i dietetyk.

Ekspert dodał również, że osoby, które są „wysycone” witaminą D, cechują się mniejszą zachorowalnością na grypę i mają niższe ryzyko rozwoju przeziębienia.

Dotarłem też do badań, które pokazują wprost, że osoby, które mają niedobór witaminy D, są bardziej narażone na pojawienie się zapalenia płuc. Należy podkreślić, że ryzyko jest wyższe nawet o 64 procent – podsumował.

W przeciwieństwie do witaminy C, której najwięcej znajduje się w owocach i warzywach, witaminę D w większych ilościach znajdziemy w tłustych rybach (łosoś, makrela), jajkach, wątróbce czy produktach wzbogacanych, np. mleku roślinnym.

Czy suplementować witaminę D?

Porozmawiaj z lekarzem rodzinnym lub pielęgniarką środowiskową, jeśli nie jesteś pewien, czy musisz przyjmować suplement witaminy D, lub nie wiesz, jakie suplementy przyjmować oraz jak je dawkować. Na ogół zaleca się, w okresach od jesieni do wiosny, suplementowanie 20–50 μg na dobę – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warto też pamiętać o tym, że witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach. Najlepszym jej nośnikiem więc będą preparaty, których głównym składnikiem jest tłuszcz – są to krople, kapsułki, płyn. Najlepiej przyjmować je w trakcie posiłku.

