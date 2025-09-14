Markowe masło za darmo w Stokrotce? Już planuję zakupy, bo nie ma limitów

Chcesz zaoszczędzić na zakupie masła? W nowym tygodniu taką szansę daje Stokrotka. Sieć za darmo rozdaje dobre smarowidło znanej i cenionej marki. Możesz zrobić spore zapasy, ale musisz spełnić jeden warunek. Pamiętaj też, że oferta ma ograniczony czas.

Jak dostać masło za darmo w Stokrotce?

Stokrotka sprzedaje Masło Polskie Extra marki Mlekovita w promocji „2+1 gratis”. Zasady akcji są banalnie proste. Musisz jedynie kupić minimum dwie kostki tego smarowidła. Wtedy trzecią dostaniesz gratis. Co ważne, sieć nie nałożyła na klientów żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę nabywanych produktów.

Zwróć uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię – by skorzystać z opisanej oferty, nie musisz posiadać kart ani aplikacji lojalnościowych. Wystarczy, że przyjdziesz do sklepu i zrobisz zakupy w odpowiednim terminie. Pamiętaj, że promocja na masło trwa tylko przez trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc od 15 do 17 września 2025 roku.

Jak dobrze przechowywać masło?

Masło przechowuj w oryginalnym opakowaniu, bo chroni przed światłem i dostępem powietrza. Staraj się nie kłaść masła w drzwiach lodówki – tam temperatura jest wyższa i bardziej się waha. Lepiej umieścić masło w tylnej części półki. Po otwarciu najlepiej przełóż je do szczelnego pojemnika (np. maselniczki), żeby nie chłonęło zapachów innych produktów spożywczych, które masz w lodówce.

Jeśli masz spory zapas masła i chcesz wydłużyć jego świeżość nawet o kilka miesięcy, włóż produkt do zamrażarki. Smak i konsystencja masła przechowywanego w zamrażarce pozostają bez zmian, jeśli zabezpieczysz je przed kontaktem z powietrzem. Najlepiej włóż kostki w oryginalnym papierze do woreczka lub owiń w folię, aby uniknąć tzw. spalenia mrożeniowego i pochłaniania zapachów z zamrażarki. Pamiętaj, że możesz też podzielić masło na mniejsze porcje, zanim trafi do zamrażarki. Dzięki temu łatwiej ci będzie je później wykorzystywać, na przykład do smarowania pieczywa czy zagęszczenia sosu.

Co wpływa na jakość masła?

Jest kilka ważnych czynników, które wpływają na jakość i czas przechowywania masła. To:

tlen (powietrze) – przyspiesza jełczenie tłuszczów i proces utleniania,

– przyspiesza jełczenie tłuszczów i proces utleniania, światło – może powodować zmianę smaku, ciemnienie powierzchni,

– może powodować zmianę smaku, ciemnienie powierzchni, ciepło – przyspiesza psucie i utratę smaku (im wyższa temperatura, tym masło szybciej się psuje).

– przyspiesza psucie i utratę smaku (im wyższa temperatura, tym masło szybciej się psuje). zapachy z otoczenia – masło łatwo chłonie inne aromaty, zwłaszcza w lodówce,

– masło łatwo chłonie inne aromaty, zwłaszcza w lodówce, rodzaj masła – sól działa jak konserwant, dlatego masło niesolone psuje się szybciej.

Czytaj też:

Dlaczego Japonki nie tyją? Lekarz zdradza prosty trik, który zmieni twoją sylwetkęCzytaj też:

Dietetyczka ostrzega: tych suplementów diety nie kupuj! Tylko zmarnujesz pieniądze