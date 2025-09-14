Jesienią co chwila piekę ten deser Bosackiej. Znika ze stołu w kilka minut. Wypróbuj przepis

Deser polecany przez Katarzynę Bosacką to jedna z tych słodkości, które udają się zawsze, niezależnie od kulinarnych umiejętności. Nie musisz posiadać też żadnych specjalnych sprzętów. Wystarczy parę składników, kilka minut pracy i odrobina dobrych chęci. Resztę zrobi za ciebie piekarnik, a efekt przejdzie twoje najśmielsze oczekiwania. Nawet teściowa będzie zachwycona i z pewnością poprosi o przepis na ten obłędnie pyszny przysmak, więc lepiej zapisz go sobie na później.

Jak zrobić szybki i prosty deser Bosackiej?

W jednym z nagrań opublikowanych w sieci Katarzyna Bosacka pokazała, jak zrobić banalnie prosty deser. Dziennikarka nazywa go śliwkowcem, ale tak naprawdę to śliwkowe crumble, czyli mówiąc prościej – śliwki pod kruszonką. Najbardziej pracochłonnym etapem przygotowań tego przysmaku jest przyszykowanie owoców. Trzeba je umyć, osuszyć, a potem pozbawić pestek i pokroić na mniejsze kawałki. Kolejna faza to robienie ciasta. Jego sekretem jest połączenie mąki, masła i cukru w odpowiednich proporcjach. Jeśli chcesz, by kruszonka była zdrowsza, dodaj do niej płatki owsiane (są cennym źródłem błonnika).

Rada: Możesz zamienić cukier na erytrytol. Pamiętaj jednak, że jest słodszy od wymienionych wcześniej produktów, więc nie przesadzaj z jego ilością.

Przepis: Ślwkowe crumble Ten prosty i obłędnie pyszny deser zasmakuje każdemu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjne Czas przygotowania 55 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 407 w każdej porcji Składniki 1 kg śliwek Na kruszonkę: 100 g masła

100 g cukru

200 g mąki Dodatkowo: masło do wysmarowania blachy lub naczynia żaroodpornego

bułka tarta do posypania

cynamon (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie śliwekŚliwki umyj, wypestkuj i pokrój na mniejsze kawałki. Wysmaruj naczynie żaroodporne masłem, a następnie posyp je bułką tartą. Potem przełóż do niego pokrojone śliwki i posyp owoce cynamonem. Robienie kruszonkiW misce wymieszaj mąkę z cukrem. Dodaj pokrojone na kawałki, zimne masło. Składniki rozcieraj w palcach, by dobrze połączyły się z masłem (do momentu aż powstanie grudkowate ciasto). Do przygotowania kruszonki możesz wykorzystać również robota. Pieczenie crumblePosyp śliwki kruszonką. Wstaw całość do piekarnika nagrzanego do 185 stopni. Piecz przez około 35 minut.

Śliwkowe crumble – przydatne wskazówki

Do zrobienia tego deseru najlepiej nadają się śliwki węgierki. Mają mięsisty miąższ i niewiele soku. Nie rozmiękczają ciasta i zachowują swój kształt po upieczeniu. Poza tym doskonale odnajdują się w deserach typu crumble z uwagi na słodko-kwaśny smak. Na ich korzyść przemawiają również liczne prozdrowotne właściwości. Owoce te zawierają wiele cennych związków, między innymi polifenole, witaminy oraz mikroelementy (wapń, potas, magnez, fosfor etc.). Regulują ciśnienie tętnicze krwi i doskonale wpływają na układ pokarmowy. Usprawniają trawienie. Zapewniają też długie uczucie sytości.

