Dlaczego Japonki nie tyją? Lekarz zdradza prosty trik, który zmieni twoją sylwetkę

Szczupła figura wielu osobom kojarzy się z restrykcyjnymi dietami, głodówkami czy intensywnymi ćwiczeniami. Tymczasem mieszkanki Japonii od wieków udowadniają, że istnieje zupełnie inna droga do dobrej kondycji – zdrowsza, bardziej naturalna i… przyjemniejsza. Styl życia kobiet z Kraju Kwitnącej Wiśni od lat inspiruje specjalistów na całym świecie. Lekarz Marek Skoczylas zdradza kilka prostych reguł, dzięki którym Japonki zachowują „talię osy” do późnej starości. Te wskazówki mogą ci pomóc w zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Co robią Japonki, by mieć szczupłą sylwetkę?

Dieta Japonek opiera się na jednej prostej, ale niezwykle ważnej zasadzie – „hara hachi bunme”. Lekarz Marek Skoczylas nazywa ją „uczuciem łagodnego głodu”. Innymi słowy, chodzi o to, by wypełnić żołądek tylko w 80 procentach, pozostawiając miejsce na lekki niedosyt. To zdrowsza i skuteczniejsza strategia odchudzania niż głodówki czy restrykcyjne diety.

Drastyczna redukcja kalorii [...] wiąże się z poważnymi zaburzeniami w zakresie stężenia hormonów odpowiedzialnych za odczuwanie głodu i sytości. To niestety powoduje, że – jeśli osiągniesz już niższą wagę w trakcie odchudzania – potem nabierzesz »wilczego apetytu« i, jak mówią statystyki, na 90 procent wrócisz do pierwotnej wagi – wyjaśnia ekspert.

Japonki zwracają uwagę nie tylko na to, ile jedzą, ale również w jaki sposób spożywają posiłki. Starają się celebrować każdy kęs – jeść w spokoju i dokładnie przeżuwać. Dzięki temu szybciej zaspokajają głód i unikają wielu dolegliwości gastrycznych, takich jak wzdęcia, bóle brzucha czy nadmierne gazy.

Inne patenty Japonek na szczupłą sylwetkę

Jadłospis Japonek bazuje na świeżych niskoprzetworzonych artykułach spożywczych.Najczęstszą techniką, jaką wykorzystują do przygotowywania posiłków jest natomiast gotowanie na parze. W ich codziennym menu pojawia się wiele produktów bogatych w błonnik i białko, między innymi brązowy ryż, tofu, bakłażan, cukinia, soja, kapusta pak choi i inne warzywa. Nie brakuje w nim również zielonej herbaty. To cenne źródło antyoksydantów, które spowalniają starzenie i zmniejszają stany zapalne, chroniąc komórki przed uszkodzeniem. W dodatku napój usprawnia trawienie i przyspiesza przemianę materii.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że Japonki zachowują nie tylko szczupłą sylwetkę, ale także doskonałą kondycję. Ważną rolę w ich codziennej rutynie odgrywa również aktywność fizyczna – przede wszystkim spacery i jazda na rowerze.

