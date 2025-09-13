Dietetyczka ostrzega: tych suplementów diety nie kupuj! Tylko zmarnujesz pieniądze

Obecnie wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest dbanie o zdrowie. Często sięgamy więc po różne suplementy diety, wierząc, że wspomogą one odporność, poprawią wygląd lub uzupełnią niedobory składników odżywczych. Nie dziwi więc fakt, że rynek suplementów diety rośnie w błyskawicznym tempie. Czy jednak wszystkie z tych produktów są rzeczywiście potrzebne i skuteczne? Ten temat wzięła pod lupę dietetyczka Dominika Hatala.

Jakich suplementów nie kupować?

Specjalistka opublikowała w sieci nagranie, w którym wyjaśniła, że niektórych suplementów nie warto kupować. Okazuje się bowiem, że w Polsce wydaje się aż 7 miliardów złotych rocznie na tego typu produkty. Niektóre jednak są nam zupełnie zbędne. Ekspertka wymieniła trzy suplementy, w które zdecydowanie nie opłaca się inwestować. Pierwszym z nich są multiwitaminy.

Często mają zbyt małe dawki poszczególnych składników, a dodatkowo łączą w sobie substancje, które wzajemnie zaburzają swoje wchłanianie – na przykład wapń i żelazo – powiedziała ekspertka.

Drugim takim produktem jest biotyna – popularny suplement na zdrowe włosy i paznokcie. Dietetyczka zaznaczyła jednak, że nasze zapotrzebowanie na ten składnik jest niewielkie, a biotyna występuje w wielu produktach spożywczych, które jemy na co dzień.

Co więcej, jej nadmiar może fałszować niektóre wyniki badań laboratoryjnych – przestrzegła.

Trzecim suplementem, którego zakup może być zbędny, jest witamina C. Okazuje się, że przyjmujemy ją w wystarczającej ilości z diety. Dzienne zapotrzebowanie można pokryć już nawet poprzez zjedzenie połowy czerwonej papryki.

Najważniejsze zasady zdrowego odżywiania

Niektóre suplementy diety mogą być pomocne w trosce o zdrowie, jednak przed ich stosowaniem warto wykonać odpowiednie badania i skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Pamiętaj, że podstawą jest zdrowa i zrównoważona dieta. Powinna być bogata w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, białko oraz zdrowe tłuszcze.

Ważne jest również unikanie produktów wysoko przetworzonych, nadmiaru cukru i soli. Niezwykle istotne jest także regularne picie odpowiedniej ilości wody każdego dnia – jej niedobór może prowadzić do odwodnienia, pogorszenia samopoczucia i spadku koncentracji. Istotne jest również czytanie etykiet oraz świadome wybieranie produktów bogatych w składniki odżywcze.

Czytaj też:

Chcesz żyć sto lat? Sekret długowieczności Greków kryje się w tej kawieCzytaj też:

Polacy kochają te płatki owsiane. Dietetyk ostrzega: to najgorszy wybór dla zdrowia