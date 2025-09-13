To ciasto marchewkowe bez cukru piekę teraz co tydzień. Wypróbuj ten szybki i prosty przepis

Ciasto marchewkowe to taki rodzaj wypieku, który się albo kocha, albo nie cierpi. Często jest to związane również z tym, czy po prostu jesteśmy miłośnikami marchewki, czy nie. To właśnie ono gra tutaj „główną rolę”. Ciasto często jest wzbogacane orzechami, ale również cynamonem, dzięki czemu ma cudownie korzenny aromat. Możesz doprawić je także gałką muszkatołową, imbirem lub goździkami. Choć ten deser kojarzy się nam z dość pracochłonnym, okazuje się, że można go przygotować w naprawdę szybkim tempie.

Jak zrobić ciasto marchewkowe bez cukru? Przepis

Ciasto marchewkowe bez cukru to idealny deser dla osób, które dbają o linię. Ja odkryłam przepis Anny Lewandowskiej na ten smakołyk i teraz piekę go naprawdę bardzo często.

Przepis: Ciasto marchewkowe bez cukru To ciasto smakuje naprawdę wybitnie, każdy poprosi o dokładkę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 392 w każdej porcji Składniki 5 marchewek

2,5 szklanki mąki owsianej bezglutenowej

5 jajek

2/3 szklanki oleju kokosowego lub masło kokosowe

pół szklanki rodzynek (lub żurawina)

łyżka cynamonu

łyżeczka kardamonu

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżeczka gałki muszkatołowej

pół łyżeczki proszku do pieczenia Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówRodzynki umyj i sparz wrzątkiem. Marchewkę zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Mieszanie składnikówUbijaj jajka, stopniowo dodając mąkę. Następnie dorzuć marchewkę i pozostałe dodatki. Na końcu dolej olej. Całość wymieszaj. Pieczenie ciastaForemkę wysmaruj masłem i przelej do niej ciasto. Piecz w 180 stopniach Celsjusza przez godzinę.

Ciekawym dodatkiem do tego ciasta jest krem z mascarpone. Wystarczy, że zmieszasz jedno 250-gramowe opakowanie serka z 3 łyżkami cukru pudru, a powstałą masę wyłożysz na wierzch deseru. Jeśli chcesz zachować wersję w pełni bezcukrową, użyj erytrolu. Aby ciasto prezentowało się jeszcze bardziej apetycznie, możesz ozdobić go orzechami włoskimi.

O czym pamiętać, robiąc ciasto marchewkowe?

Do przygotowania tego ciasta najlepiej wybierz świeżą marchewkę – wtedy wypiek nabierze jeszcze więcej naturalnej słodyczy. Zetrzyj ją na drobnych oczkach, aby ładnie rozprowadziła się w cieście i nadała mu wilgotności. Pamiętaj też, żeby nie przesadzać z ilością mąki, bo wtedy wypiek będzie zbyt zbity i niesmaczny.

Ważne jest także, żeby nie mieszać ciasta zbyt długo, ponieważ może to spowodować jego napowietrzenie i pękanie podczas pieczenia. Piekarnik nagrzej odpowiednio wcześnie, najlepiej już na początku przygotowywania ciasta. Dzięki temu nie będzie musiało czekać, aż piekarnik nabierze właściwej temperatury. Pod koniec pieczenia, aby sprawdzić, czy deser jest już gotowy, zastosuj zasadę „patyczka”. Drewnianym patyczkiem do szaszłyków nakłuj ciasto. Jeśli patyczek nie będzie oklejony ciastem, oznacza to, że wypiek jest już upieczony. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić dietetyczne ciasto marchewkowe.

