W 15 minut zrobisz śniadanie lekkie jak chmurka. Smakuje jak szarlotka i pomaga schudnąć

Śniadanie kojarzy się zwykle z wytrawnym posiłkiem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć dzień „na słodko”. Zamiast jednak sięgać po drożdżówkę czy inne wysokoprzetworzone przekąski, zrób ten prosty, a zarazem niezwykle pożywny przysmak. Jest lekki, pyszny i aromatyczny. Jego przygotowanie zajmie ci nie więcej niż kwadrans. Poza tym możesz się nim śmiało zajadać nawet na diecie redukcyjnej, bo wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Wypróbuj ten genialny przepis i lepiej zapisz recepturę „na później”, bo jestem pewna, że jeszcze nie raz będziesz do niego wracać. Smakuje lepiej niż niejeden drogi deser.

Jakie śniadanie „na słodko” pomaga schudnąć?

Jeśli chcesz rozpocząć dzień od czegoś słodkiego, a jednocześnie zdrowego, zrób omlet z jabłkiem. W smaku bardzo przypomina szarlotkę i jest bogaty w wartości odżywcze. Dostarcza sporych ilości białka i błonnika. Te dwa składniki to jedni z największych „sprzymierzeńców” odchudzania. Dodają energii i zapewniają długie uczucie sytości, dzięki czemu hamują nadmierny apetyt i ułatwiają kontrolowanie masy ciała. Pozytywnie wpływają też na przemianę materii. Trawienie białka zmusza organizm do intensywniejszej pracy i spalania większej liczby kalorii. Z kolei błonnik przyspiesza motorykę jelit. Stanowi też pożywkę dla zasiedlających je „dobrych” bakterii. Tym samym pośrednio wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób, także tych o podłożu nowotworowym. W dodatku reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym.

Jak zrobić lekki omlet o smaku szarlotki?

Przygotowanie tego przysmaku jest banalnie proste. Wystarczy obrać i pokroić jabłka, a potem wymieszać je z pozostałymi składnikami. Tak przygotowane ciasto należy smażyć na rozgrzanej patelni i średnim „ogniu” pod przykryciem do momentu aż nabierze złotego koloru z obu stron.

Przepis: Omlet-szarlotka To pyszne śniadanie smakuje niczym deser. Musisz spróbować. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 448 Składniki 1 jabłko

1 jajko

75 g skyru waniliowego

40 g mąki pszennej

pół łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

1-2 łyżki mleka Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, obierz i pokrój jabłko na mniejsze kawałki. Łączenie składnikówWybij jajko do miski. Dodaj do niego skyr i sypkie składniki. Wymieszaj dokładnie całość. Do powstałej masy dorzuć jabłko i dolej mleko. Najpierw jedną łyżkę, a jeśli ciasto będzie zbyt gęste – drugą. Powinno mieć lejącą konsystencję. Smażenie omletuWylej gotową masę na rozgrzaną patelnię. Rozprowadź ją równomiernie po całej powierzchni naczynia, Smaż na średnim „ogniu” pod przykryciem przez około 6 minut. Potem delikatnie przewróć omlet na drugą stronę i smaż przez kolejne 4 minuty.

Omlet można serwować z wieloma różnymi dodatkami. Doskonale sprawdzą się na przykład kawałki świeżych jabłek, a także przetwory z tych owoców. Jeśli jesteś zwolennikiem bardziej klasycznych rozwiązań, posyp go po prostu cukrem pudrem lub cynamonem. Wybór należy do ciebie.

