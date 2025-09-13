Nie daj się nabrać na fałszywą oliwę z oliwek! Ekspert mówi, jak rozpoznać tę prawdziwą

Oliwa z oliwek jest jednym z najzdrowszych tłuszczów w naszej diecie. Przede wszystkim dlatego, że zawiera dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspierają pracę serca i obniżają poziom „złego” cholesterolu. Jest także bogata w przeciwutleniacze, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Dietetyk i naukowiec dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu zwrócił jednak uwagę na to, że jest to jeden z najczęściej fałszowanych produktów.

Jak odróżnić fałszywą oliwę od prawdziwej?

Ekspert wytłumaczył, na co zwrócić uwagę podczas kupowania oliwy z oliwek. Żeby odróżnić prawdziwą od tej zafałszowanej i o niskiej jakości, musisz między innymi sprawdzić, czy nie jest ona wymieszana z innymi, tańszymi olejami, na przykład olejem słonecznikowym, rzepakowym czy sojowym.

W efekcie kupujemy wówczas nie stuprocentową oliwę wysokiej jakości, a przeciętnej jakości oliwę z domieszką innych olejów – powiedział.

Dodał również, że to przekłada się negatywnie na walory zdrowotne oliwy. Kupując oliwę, trzeba dokładnie przeczytać etykietę na jej butelce, ponieważ istnieje wiele rodzajów oliwy, które różnią się metodami produkcji, a w efekcie też jakością.

Jeśli zależy nam na oliwie najwyższej jakości, to powinniśmy wybierać produkt o nazwie „oliwa extra virgin”. Inna nazwa tego produktu to „oliwa najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia”. Każde inne oznaczenie z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że mamy do czynienia z oliwą gorszej jakości – podsumował ekspert.

Zauważył, że dodatkowo można kierować się różnymi certyfikatami, które pojawiają się na butelce. Zwróć uwagę na znaczek „Chroniona Nazwa Pochodzenia”. Co więcej, warto przyjrzeć się też, czy pojawia się informacja o odmianie oliwek, z których wyprodukowano oliwę. To także zwiększa wiarygodność producenta. Pamiętaj, że konsystencja oliwy powinna być gęsta, a w smaku powinien być wyczuwalny posmak owocowy.

Jak przechowywać oliwę z oliwek?

Jeśli kupisz już prawdziwą oliwę z oliwek, to bardzo ważne jest też, żebyś ją odpowiednio przechowywał. Pozwoli to na zachowanie wszystkich cennych właściwości tego produktu. Powinieneś trzymać ją w chłodnym i ciemnym miejscu. Najlepiej sprawdzi się szafka kuchenna, jednak zwróć uwagę, żeby w pobliżu nie było źródeł ciepła (kuchenki, kaloryfera). Oliwy nie należy przechowywać w lodówce, bo może zmętnieć i zmienić konsystencję. Jeśli zdecydujesz się na przelanie oliwy do innej butelki – koniecznie wybierz ciemne szkło.

Czytaj też:

Polacy kochają te płatki owsiane. Dietetyk ostrzega: to najgorszy wybór dla zdrowiaCzytaj też:

Czujesz się zmęczony? Te nietypowe produkty są najlepszym źródłem żelaza w diecie