Dietetyczka mówi, jakie mleko ma najmniej kalorii. Sprawdź, co pić podczas odchudzania

Osoby, które chcą zadbać o swoją sylwetkę lub walczą z nadprogramowymi kilogramami, zastanawiają się często, jakie mleko powinny kupować. W końcu dla większości z nas to produkt, który wykorzystujemy niemal codziennie – jako dodatek do kawy, płatków owsianych czy koktajli. Na rynku dostępnych jest coraz więcej rodzajów mleka i napojów roślinnych – od tradycyjnego mleka krowiego, przez jego wersję bez laktozy, aż po mleka roślinne. Każde z nich ma inne właściwości odżywcze i kaloryczność.

Jakie mleko wybrać na diecie?

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na YouTube nagranie, w którym wyjaśniła, jakie mleko powinny wybierać osoby będące na diecie odchudzającej. Mleko krowie jest bogate w białko, wapń i witaminy z grupy B. W przypadku tego produktu przy diecie redukcyjnej należy zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu. Najbardziej kaloryczne jest mleko pełne (3,2%), które zawiera około 60 kcal/100 g. Mleko półtłuste (1,5–2%) jest kompromisem między smakiem a kalorycznością, ponieważ ma 45 kcal/100 g. Mleko odtłuszczone (0–0,5%) to tylko 35 kcal/100 g. Mleko krowie wspiera sytość po posiłku, co również sprzyja utracie kilogramów. Ekspertka podpowiada, by je wybrać, jeśli tolerujesz taki rodzaj mleka i nie masz ochoty wymieniać go na inne.

Specjalistka wypowiedziała się też na temat mleka bez laktozy.

Tutaj nic nie zostało odjęte, a został dodany enzym laktaza, który rozkłada laktozę na cukry proste, przez co samo mleko jest słodsze. Wybierz je, jeśli masz nietolerancję laktozy – powiedziała.

Pamiętaj, że dieta redukcyjna nie wymaga tego, żebyś eliminował laktozę, jeśli ją dobrze tolerujesz. Wiele osób rezygnuje też ze spożywania nabiału i wybiera dietę wegańską. Wtedy pojawia się jednak dylemat, który napój roślinny najlepiej sprawdzi się podczas odchudzani. Najwięcej białka ze wszystkich ma napój sojowy (jest to podobna ilość jak w przypadku mleka krowiego). Najwyższy indeks glikemiczny ma napój owsiany i ryżowy, a to powoduje szybki wzrost cukru we krwi, co pobudza apetyt i utrudnia odchudzanie. Napój kokosowy jest smaczny, ale stosunkowo tłusty i mniej sycący pod względem białka. Okazuje się jednak, że najmniej kalorii ze wszystkich ma napój migdałowy – tylko 13 kcal na 100 g, więc jest to najlepsza opcja, jeśli się chcesz bardzo ograniczyć kaloryczność w diecie (musisz pamiętać jednak, że zawiera on mało białka).

Wybierając napoje roślinne zwróć uwagę, czy są wzbogacone witaminą D i B12 oraz wapniem. Jest to bardzo istotne, jeśli eliminujesz nabiał ze swojej diety. Tak naprawdę nie ma jednej, konkretnej odpowiedzi na pytanie, jakie mleko wybrać podczas odchudzania. Zależy to od twoich potrzeb zdrowotnych, celów dietetycznych, ale także możliwości zdrowotnych.

O czym pamiętać podczas odchudzania?

Choć niektórym wydaje się, że aby schudnąć, wystarczy mniej jeść i więcej się ruszać, to w praktyce okazuje się, że jest to o wiele bardziej skomplikowane. Najważniejszy jest deficyt kaloryczny, który powstaje wtedy, gdy organizm spala więcej kalorii, niż mu dostarczamy z pożywieniem. Kluczowe jest jednak także zachowanie zdrowej równowagi – nie chodzi tylko o ograniczenie kalorii, ale również o dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Nie można też zapominać o odpowiednim nawodnieniu, ponieważ woda wspomaga metabolizm i poprawia samopoczucie. Warto wypić szklankę lub dwie przed posiłkiem – wtedy nie będziesz się przejadać, ponieważ zostanie po prostu mniej miejsca w żołądku na jedzenie. Pamiętaj też, by unikać głodówek.

Głodówka, owszem, powoduje szybki ubytek masy ciała. Niestety, odbywa się to zarówno kosztem tłuszczu zawartego w organizmie, jak i ubytku wody oraz utraty masy mięśniowej. Dlatego uzyskiwane w tym przypadku rezultaty są tylko pozornie zadowalające. Co więcej, u takich osób szybko rozwija się efekt jo-jo – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

