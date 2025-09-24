Jedz regularnie, a wzmocnisz serce i nie tylko. Waga też zacznie spadać

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co jemy, realnie wpływa na nasze zdrowie. Warto więc komponować swój jadłospis w ten sposób, by znalazło się w nim jak najwięcej wartościowych produktów. Jednym z nich jest awokado, które jest nie tylko bardzo smaczne i możemy je wykorzystać w kuchni na wiele sposobów, ale jest przede wszystkim niezwykle wartościowe.

Awokado wspiera zdrowie serca

Awokado, nazywane również „smaczliwką”, staje się coraz bardziej popularnym owocem w naszym kraju. Jego jedzenie jest bardzo zdrowym nawykiem, który przekłada się na kondycję całego organizmu, w tym serca. Zawiera jednonienasycone kwasy tłuszczowe omega-9, ale też wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Składniki te skutecznie hamują rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Jedzenie tego owocu zmniejsza więc ryzyko zachorowania na:



miażdżycę,

chorobę niedokrwienną serca,

udar mózgu,

zawał mięśnia sercowego.

Co więcej, regularne spożywanie awokado wpływa też na obniżenie „złego” cholesterolu LDL (a przy tym nie obniża tego „dobrego” – HDL). Smaczliwka jest również doskonałym źródłem potasu, witaminy E, kwasu foliowego i antyoksydantów, które odgrywają kluczową rolę w regulacji ciśnienia krwi i ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Awokado dostarcza także witaminy C, która wspiera odporność, oraz witaminy z grupy B, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Obecność tych składników sprawia, że regularne spożywanie tego owocu korzystnie wpływa nie tylko na serce, ale również na wygląd skóry i ogólną witalność organizmu.

Jak awokado wpływa na odchudzanie?

Awokado jest dość kalorycznym owocem, ponieważ zawiera od 140 do 228 kcal w 100 g. Dlatego należy je spożywać w umiarkowanych ilościach. Wbrew pozorom może jednak pomóc w odchudzaniu. Badanie opublikowane na łamach „Nutrition Journal” w 2013 roku wykazało, że dodanie połowy awokado do posiłku sprawia, że po jego zjedzeniu czujemy się bardziej syci, a dzięki temu dłużej nie mamy ochoty, by sięgać na przykład po niezdrowe i wysokokaloryczne przekąski. Wynika to z dużej zawartości błonnika pokarmowego w tym owocu, a także zdrowych tłuszczów, które utrzymują stabilny poziom cukru we krwi (co zapobiega nagłym napadom głodu).

Uczestnicy wspomnianego badania, którzy spożyli posiłek z połową awokado, zgłaszali o 26 procent większe zadowolenie z posiłku oraz o 40 procent mniejszą chęć jedzenia w ciągu kolejnych trzech godzin w porównaniu do grupy, która spożyła identyczny posiłek, jednak bez dodatku awokado. Dłuższe uczucie sytości przekłada się również na mniejsze spożycie kalorii w ciągu dnia, co jest jednym z kluczowych elementów diety odchudzającej. Tłuszcze jednonienasycone zawarte w awokado wspomagają też metabolizm.

Jak wykorzystać awokado w kuchni?

Awokado jest bardzo wszechstronnym produktem, który w kuchni możesz wykorzystać na naprawdę wiele sposobów. Jest świetnym składnikiem zarówno do dań słodkich, jak i wytrawnych. Najpopularniejszym sposobem jego podania jest przygotowanie guacamole, czyli pasty z awokado, limonki, czosnku, cytryny i przypraw. Ten owoc jest też świetnym dodatkiem do kanapek, tostów, sałatek. Można też przyrządzić z niego desery, na przykład kremów czekoladowych z awokado.

