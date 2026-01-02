Chrupiesz i chudniesz? Dietetyczka zdradza, co wybiera na diecie

Jednym z czynników utrudniających odchudzanie jest stosowanie restrykcyjnych ograniczeń żywieniowych na diecie. Tymczasem nie chodzi o to, by czegoś sobie zakazywać, ale by „jeść z głową” i rozważnie wybierać przekąski, które trafiają do codziennego menu. O tym, czym kierować się podczas zakupu „przegryzek” opowiedziała w jednym ze swoich najnowszych nagrań dietetyczka Joanna Kryształ, Specjalistka wskazała też, po jakie produkty warto sięgać. Sprawdź, co włożyć do koszyka, gdy następnym razem będziesz w swoim ulubionym sklepie.

Na co zwracać uwagę przy wyborze słonych przekąsek?

Zanim wrzucisz upatrzony produkt do koszyka, zatrzymaj się na chwilę i przyjrzyj się bliżej jego etykiecie. Dobra przekąska – jak podkreśliła Joanna Kryształ – powinna mieć krótki, prosty i czytelny skład, mniej tłuszczu i kalorii, a zarazem więcej białka i/lub błonnika. To istotne, bo dwa wymienione wyżej składniki zapewniają długie uczucie sytości po posiłku. Hamują głód, dzięki czemu pośrednio minimalizują ryzyko ciągłego podjadania. Zwróć również uwagę na to, jakiej obróbce termicznej poddano daną przegryzkę. Sięgaj po te pieczone, a smażone w głębokim tłuszczu lepiej odkładaj na półkę. Nie wkładaj też do koszyka artykułów spożywczych z dużą ilością soli, cukru czy wzmacniaczy smaku. Postaw na naturalność.

Po jakie słone przekąski sięgać podczas odchudzania?

Dietetyczka poleciła popcorn bez dodatku tłuszczu i soli (na przykład marki Helio). Dostarcza stosunkowo niewielu kalorii, ale ma w składzie sporo błonnika, dzięki czemu hamuje głód na długo. „Pomaga utrzymać deficyt [kaloryczny – przyp. red.] bez poczucia restrykcji” – zaznaczyła specjalistka w opublikowanym nagraniu. Dobrym wyborem na redukcji będzie też, zdaniem ekspertki, przekąska Loopea’s Light. Cała paczka o wadze 42 gramów ma około 200 kalorii. To lekka, a zarazem sycąca przegryzka na bazie roślin strączkowych. Możesz też sięgnąć po produkty marki Snack Day. Mają prostszy skład, mniej tłuszczu i więcej błonnika niż klasyczne chipsy.

