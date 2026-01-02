Zakazany w Polsce, a wciąż sprzedawany. Ten pieprz może poważnie szkodzić wątrobie

Przez lata uchodził za roślinną alternatywę dla leków uspokajających. Pieprz metystynowy (Piper methysticum), znany również jako kava-kava cieszy się sporą popularnością wśród miłośników medycyny naturalnej. Okazuje się jednak, że ten naturalny produkt może być bardzo niebezpieczny. Dlatego w Polsce oraz wielu innych krajach zakazano jego stosowania w żywności i suplementach diety. Mimo to nadal można go swobodnie kupić. Sprawdź, czemu lepiej tego nie robić.

Dlaczego pieprz metystynowy może szkodzić zdrowiu?

Jak dowodzą przeprowadzone badania pieprz metystynowy może mieć negatywny wpływ na organizm i wykazywać właściwości hepatotoksyczne, a co za tym idzie uszkadzać komórki wątroby i zwiększać ryzyko rozwoju takich chorób jak na przykład ostre zapalenie wątroby. Mechanizmy, które mogą odpowiadać za takie działanie, wciąż są analizowane. Podejrzewa się, że to kawalaktony i inne bioaktywne związki obecne w kava-kavie indukują stres oksydacyjny i zaburzają funkcje metaboliczne hepatocytów, prowadząc do ich przedwczesnej śmierci (apoptozy). Dlatego też Ministerstwo Zdrowia na mocy rozporządzenia z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności umieścił pieprz metystynowy na liście substancji zakazanych. Nie tylko Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu restrykcji w zakresie stosowania kava-kavy. Podobne kroki podjęły też inne kraje, między innymi Niemcy, Francja, Szwajcaria czy Holandia.

Pieprz metystynowy – zakazany, ale dostępny

Mimo że pieprz metystynowy został w Polsce wpisany na listę substancji zakazanych w żywności i suplementach diety, nie zniknął całkowicie z rynku. Nadal można natknąć się na oferty sprzedaży kav-kavy – głównie w Internecie. Produkt ten często występuje pod zmienionymi nazwami, takimi jak na przykład „surowiec kolekcjonerski”, „produkt do badań” albo „artykuł nieprzeznaczony do spożycia”. Warto zachować ostrożność podczas codziennych zakupów.

