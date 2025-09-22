Te 4 produkty z Lidla dietetyk poleca z czystym sumieniem. Wybieraj je bez wahania

W jednym ze swoich najnowszych materiałów opublikowanych w sieci Bartek Szemraj zdradził, jakie produkty najczęściej kupuje w Lidlu. Każdy z tych artykułów jest doskonałym dowodem na to, że nawet sklepowe jedzenie dostarcza wartości odżywczych, o ile jest dobrze wybrane. „Lista zakupowa” dietetyka może ci znacznie ułatwić dokonywanie codziennych wyborów żywieniowych i posłużyć za świetną ściągawkę podczas następnej wizyty w supermarkecie. Zobacz, co poleca ekspert i dlaczego.

Co kupuje dietetyk w Lidlu?

Jako pierwszy do koszyka zakupowego dietetyka trafia chleb pełen ziaren na zakwasie. Będzie zdecydowanie lepszym wyborem niż inne pieczywo. Ekspert chętnie sięga też po parówki z filetem z indyka Pikok Pure. Mają – jak podkreśla specjalista – krótki, prosty skład i naprawdę dużo prawdziwego mięsa, bo aż 93 procent. Jednocześnie nie zawierają żadnych wzmacniaczy smaku czy konserwantów, takich jak na przykład azotyn sodu.

Chyba to jedne z najlepszych [parówek – przyp. red.], jakie są teraz na rynku – podkreśla Bartek Szemraj w udostępnionym nagraniu.

Na trzecim miejscu jego „listy zakupów” znalazł się przecier pomidorowy marki Italiamo. Dominują w nim pomidory. Stanowią prawie 99 procent całego składu. Reszta to zioła i przyprawy. Warto przypomnieć, że ten produkt jest bogatym źródłem likopenu, jednego z najcenniejszych przeciwutleniaczy. Ten związek wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Neutralizuje wolne rodniki i chroni organizm przed zgubnymi skutkami stresu oksydacyjnego, takimi jak na przykład szybsze starzenie, spadek odporności, wysokie ciśnienie tętnicze czy złogi w naczyniach krwionośnych. Co więcej, likopen może również zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób nowotworowych (między innymi raka prostaty, płuc czy jelita grubego).

Zakupy dietetyka w Lidlu – co jeszcze trafia do koszyka?

Bartek Szemraj poleca też napój proteinowy marki Pilos ze względu na wysoką zawartość białka. To cenny makroskładnik, który dobrze wpływa nie tylko na kości i mięśnie, ale też usprawnia pracę przewodu pokarmowego i ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Zapewnia bowiem długie uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Jednocześnie przyspiesza spalanie kalorii. „Napój świetnie się sprawdzi jako uzupełnienie diety. Polecam”– podsumowuje ekspert.

