Kupujesz tę paprykę, bo myślisz, że jest zdrowa? Dietetyk ostrzega: to zły wybór

Papryka często gości na polskich stołach. Trudno się temu dziwić. Jest nie tylko smaczna, ale też pełna wartości odżywczych. Znajdziemy w niej mnóstwo cennych związków i mikroelementów, które wspierają pracę organizmu na wielu różnych poziomach. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie warzywa tego rodzaju wykazują taki sam prozdrowotny potencjał. Niektóre nie mają go prawie wcale. Zwrócił na to uwagę dietetyk Jakub Mauricz. Zobacz, przed czym przestrzega ekspert.

Jaka papryka jest gorsza od innych?

W Polsce największą popularnością cieszą się trzy rodzaje papryki – czerwona, żółta i zielona. Wiele osób chętnie kupuje ostatni z wymienionych wariantów. Wielu konsumentów zakłada, że to korzystny zakup – smaczny i jednocześnie tańszy od innych odmian papryki. Tymczasem prawda jest zupełnie inna.

Wszystkie wymienione kolory papryk to tak naprawdę ta sama roślina. Różnica w kolorze wynika ze stopnia dojrzałości produktu. Zielona papryka to nic innego jak niedojrzała wersja żółtej lub czerwonej papryki. Jest tańsza, ale jednocześnie gorsza od innych – zarówno pod względem smaku, jak i wartości odżywczych. Może zawierać nawet dwa lub trzy razy mniej związków bioaktywnych niż w pełni dojrzały czerwony wariant. Mowa tu przede wszystkim o antyoksydantach. Warto podkreślić, że odgrywają one bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia, zwalczają stany zapalne tkanek i chronią komórki przed uszkodzeniem. Pośrednio zmniejszają więc ryzyko rozwoju wielu chorób, na przykład schorzeń układu krążenia.

Zielona papryka może szkodzić zdrowiu?

Spożywanie zielonej papryki może – jak zauważa dietetyk Jakub Mauricz – powodować wiele przykrych objawów ze strony układu pokarmowego. „Niedojrzałe warzywa są trudniejsze do strawienia. I właśnie dlatego po zielonej papryce może boleć cię brzuch” – podkreśla ekspert w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych. Zwraca przy tym uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię – nie wszystkie części warzywa warto spożywać, i to niezależnie od jego koloru.

„Zawsze wyrzucaj nasiona z papryki. Mogą drażnić jelita” – apeluje specjalista.

