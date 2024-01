Piję ten napój wieczorem. Śpię jak dziecko, a kilogramy lecą w dół

Jak przygotować napój na szybkie zasypianie? To bardzo proste. Wyjmij kefir z lodówki, poczekaj aż nabierze pokojowej temperatury i dodaj do niego niewielką szczyptę gałki muszkatołowej. Na koniec wymieszaj składniki. Najlepiej pij tę miksturę na 30 minut przed pójściem do łóżka.

Co daje picie kefiru z gałką muszkatołową na noc?

Kefir jest źródłem tryptofanu – związku niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Powstaje z niego melatonina, która reguluje cykl dobowy i pozytywnie wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Ułatwia zasypianie i wydłuża fazę snu, a w konsekwencji zapobiega nagłemu wybudzaniu. Gałka muszkatołowa również pomaga w walce z bezsennością. Ma bowiem działanie uspokajające. Obniża ciśnienie tętnicze krwi, redukuje dolegliwości bólowe i relaksuje.

Kefir z gałką muszkatołową a odchudzanie

Kefir i gałka muszkatołowa są często wykorzystywane w diecie redukcyjnej. Oba składniki wspomagają odchudzanie. Zapewniają uczucie sytości i hamują nadmierny apetyt, a w rezultacie zmniejszają ryzyko podjadania między posiłkami. W dodatku dobrze wpływają na układ pokarmowy. Stymulują wydzielanie soków żołądkowych i przyspieszają przemianę materii, a także usuwanie toksyn z organizmu. Poza tym zwalczają dolegliwości gastryczne, na przykład wzdęcia czy zaparcia. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kefir z gałką muszkatołową to napój niskokaloryczny – 100 ml dostarcza około 46 kcal.

Jak często pić kefir z gałką muszkatołową?

250 mililitrów (szklankę) napoju wystarczy pić raz dziennie. Należy pamiętać, że gałka muszkatołowa spożywana w nadmiernych ilościach może zaszkodzić (zaleca się, by nie przekraczać dawki 0,5 g tej przyprawy na dobę) i wywołać różne skutki uboczne, na przykład podrażnienie przewodu pokarmowego, niepokój, lęk czy rozdrażnienie. Warto wiedzieć, że przyprawa ta zawiera mirystycynę, która wykazuje właściwości psychoaktywne.

Kefir z gałką muszkatołową – przeciwwskazania

Z picia kefiru z dodatkiem gałki muszkatołowej powinny zrezygnować osoby w trakcie farmakoterapii, pacjenci z chorobami układu nerwowego (na przykład epilepsją), a także alergicy, kobiety w ciąży i w okresie laktacji (karmienia piersią). Nie należy go podawać również dzieciom. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu przed włączeniem kefiru z gałką muszkatołową do codziennej diety.

