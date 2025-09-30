Dietetyk poleca ten tani suplement. Pomaga na tarczycę i jelita. Twój mózg też ci podziękuje!

Wielu ludzi ma coraz większą świadomość zdrowotną. Często więc suplementacja staje się codzienną rutyną. Jednak w gąszczu dostępnych preparatów łatwo się pogubić. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym poleca jeden suplement, który świetnie działa na cały nasz organizm.

Ten suplement poleca specjalista

Tym suplementem jest witamina D. Specjalista wyjaśnił, że nie działa ona w jeden konkretny sposób, lecz powoduje wiele odmiennych efektów w organizmie człowieka. Choć tę witaminę kojarzymy głównie z kośćmi i odpornością, to oddziałuje ona na właściwie wszystkie narządy naszego ciała.

To dlatego, że niemal każda, o ile nie wszystkie, ludzka komórka ma na swojej powierzchni tzw. receptory witaminy D. Te receptory to takie „odbiorniki” – miejsca w komórkach, dzięki którym mają one zdolność do łączenia się z witaminą D. Kiedy dochodzi do takiego połączenia, wpływa to pozytywnie na funkcjonowanie organizmu – wyjaśnia ekspert.

Odpowiedni poziom witaminy D działa m.in. korzystnie na tarczycę u osób chorujących na Hashimoto – schorzenie, w którym nasz układ odpornościowy postrzega tarczycę jako coś obcego. Jak tłumaczy dietetyk, organizm próbuje wtedy ją zniszczyć za pomocą cząsteczek nazywanych przeciwciałami przeciwko peroksydazie tarczycowej oraz przeciwciałami przeciwko tyreoglobulinie. To obniża wydolność tarczycy i prowadzi do jej niedoczynności. Witamina D z kolei usprawnia jej pracę u osób z chorobą Hashimoto.

To jednak nie koniec dobroczynnych właściwości. Jest pomocna także przy schorzeniach wątroby.

Naukowcy z Chorwacji zauważyli, że w odwracaniu stłuszczenia wątroby pomocna jest witamina D. Co ciekawe, wystarczą naprawdę niewielkie ilości tej witaminy, aby odtłuścić wątrobę, czyli pozbyć się z niej nadmiaru tłuszczu – zaznacza ekspert.

Dodał, że według badania, na które się powołuje, skuteczna dawka to zaledwie 1000 jednostek (IU) dziennie. Witamina D nie tylko zmniejsza stłuszczenie wątroby, ale również łagodzi jej zwłóknienie, które jest kolejnym etapem uszkodzenia tego narządu.

Wpływ witaminy D na jelita

Witamina D ma także dobroczynny wpływ na żołądek i jelita. W 2025 roku ukazała się publikacja naukowa, w której badacze zebrali najważniejsze informacje dotyczące działania tej witaminy na układ pokarmowy.

W bardzo dużym skrócie wykazali oni, że wspomniana witamina działa na jelita na trzech podstawowych płaszczyznach – tłumaczy ekspert.

Po pierwsze, wzmacnia integralność bariery jelitowej, czyli pomaga „uszczelnić” jelita, aby nie przedostawały się z nich do krwiobiegu substancje niebezpieczne dla zdrowia. Po drugie, reguluje działanie układu odpornościowego w obrębie jelit i hamuje jego nadmierną aktywność. Po trzecie, ma pozytywny wpływ na skład mikroflory jelitowej, czyli bakterii zasiedlających jelita.

Dietetyk wyjaśnia, że według specjalistów, aby skutecznie złagodzić problemy jelitowe w przebiegu chorób zapalnych, warto stosować 2000 jednostek dziennie. Taka ilość jest zalecana, gdy nie jesteśmy w aktywnej fazie choroby. Jeśli jednak objawy są nasilone, eksperci zalecają rozważenie dawek od 5000 do nawet 10 000 jednostek dziennie – oczywiście po konsultacji z lekarzem.

Największa korzyść z przyjmowania witaminy D

Zdaniem dr Bartosza Kulczyńskiego, największą korzyść z suplementacji witaminy D odnosi nasz mózg. Receptory witaminy D znajdują się w różnych rejonach mózgu odpowiedzialnych m.in. za sen.

To oznacza, że jeśli nasze ciało będzie odpowiednio wysycone witaminą D, to może się ona z tymi receptorami połączyć, co przełoży się korzystnie na jakość naszego snu – mówi ekspert.

Z badań wynika, że osoby z niedoborem witaminy D mają aż o 72% wyższe ryzyko wystąpienia problemów ze snem. Dodatkowo witamina D hamuje gromadzenie się w mózgu szkodliwych substancji, takich jak beta-amyloid, które zakłócają pracę komórek nerwowych. Jeśli więc zależy Ci na sprawniejszym myśleniu, lepszej pamięci czy skuteczniejszym utrzymywaniu uwagi, warto rozważyć codzienną suplementację witaminą D – oczywiście w odpowiedniej dawce i pod kontrolą specjalisty.

