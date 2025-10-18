Chcesz mieć pamięć jak brzytwa? Jedz codziennie te produkty, które kupisz w zwykłym sklepie

Dbanie o swój mózg to jedna z najlepszych życiowych inwestycji. Istnieje wiele ćwiczeń, które wspierają jego pracę. Jest to między innymi rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek czy gra w szachy oraz uczenie się nowych rzeczy. Niebagatelne znaczenie ma jednak też nasza dieta. Co więcej, wcale nie są to niesmaczne produkty, do których jedzenia trzeba się zmuszać. Pracę naszego mózgu poprawiają między innymi owoce jagodowe, zielone warzywa liściaste, a także orzechy.

Jak owoce jagodowe wpływają na nasz mózg?

Żeby poprawić funkcjonowanie swojego mózgu, sięgaj po takie owoce jak truskawki, maliny, borówki, jeżyny, porzeczki, agrest, aronia. Są one bogate w polifenole, czyli silne przeciwutleniacze. Zawierają szczególnie dużo flawonoidów i antocyjanów, które nadają im ciemną barwę. To właśnie one chronią nasz organizm, w tym mózg, przed stresem oksydacyjnym, neutralizując wolne rodniki. Mają też silne działanie przeciwzapalne, które jest kluczowe w profilaktyce i spowalnianiu rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Ich jedzenie poprawia funkcje poznawcze, takie jak pamięć czy koncentracja. Takie owoce możesz dodawać do deserów, owsianki, smoothie i różnych koktajli.

Orzechy i „zielone listki” na sprawny mózg

Z kolei jarmuż, szpinak, rukola, roszponka i sałata to genialne źródło folianów, witaminy K, a także wielu antyoksydantów. Mają też działanie przeciwzapalne, a to właśnie chroniczne stany zapalne są jednym z głównych czynników przyczyniających się do pogorszenia funkcji poznawczych. Dorzucenie ich do sałatki czy położenie na kanapkę to prosty sposób na poprawę zdrowia mózgu.

Również orzechy włoskie, laskowe, brazylijskie i migdały mają wszystko, co ważne dla mózgu. Są to między innymi kwasy tłuszczowe, składniki mineralne, witaminy z grupy B czy związki przeciwutleniające. Zwłaszcza orzechy włoskie są szczególnie bogate w kwasy omega-3, które są wielkim sprzymierzeńcem zdrowia naszego mózgu. Koniecznie sięgaj po nie jako przekąskę jak najczęściej (pamiętaj jednak, że są dość kaloryczne).

Czytaj też:

Ta ryba jest zdrowsza niż łosoś. Dietetyk radzi: uważaj na jeden ważny szczegółCzytaj też:

Ten deser to czysta magia, zrobisz go z 2 składników w 2 minuty. Efekt jak z najlepszej kawiarni!