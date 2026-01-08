To nie żart. Od piątku w Lidlu nawet 50 i 60 proc. taniej. Lepiej przygotować się wcześniej

Każdy z nas wie, że zakupy spożywcze w skali miesiąca to naprawdę spory wydatek. Ceny produktów są coraz wyższe. Często okazuje się więc, że mając kilka artykułów spożywczych w koszyku, wydajemy naprawdę sporą sumę. Żeby realnie zaoszczędzić, warto korzystać z promocji, które oferują wszystkie większe supermarkety.

Tanie masło w Lidlu

W piątek (9 stycznia) i sobotę (10 stycznia) dobrym pomysłem będzie udanie się na zakupy do Lidla. W świetnej cenie dostaniesz tam masło ekstra 83% marki „Pilos”. Przy zakupie trzech sztuk każdą z nich nabędziesz 50% taniej, czyli 2,99 zł za kostkę. Jest jednak warunek – trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie. Limit to trzy opakowania na jeden kupon. Szczegóły tej oferty dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz większej ilości tego produktu, jego zakup i tak będzie dobrym pomysłem. Bez problemu możesz go zamrozić i wyjąć, gdy zaplanujesz na przykład pieczenie ciasta, do którego masło jest niezbędne. Pamiętaj też, że odpowiednie przechowywanie masła jest warunkiem, by zachować jego świeżość i smak przez dłuższy czas. Należy trzymać je w szczelnym pojemniku w lodówce, z dala od źródeł ciepła.

Co jeszcze kupić w Lidlu?

W tym samym czasie w bardzo dobrej ofercie w Lidlu będą też wszystkie kawy. Drugi, tańszy produkt kupisz aż 60 procent taniej. Kawy można ze sobą dowolnie miksować. To doskonała okazja dla miłośników tego napoju. Obowiązuje jednak limit czterech opakowań na kupon.

Kawę trzymaj w szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od ciepła i wilgoci, najlepiej w temperaturze pokojowej. Wbrew niektórym przekonaniom, lepiej nie przechowywać jej w lodówce, ponieważ pochłania zapachy innych produktów, które się tam znajdują.

