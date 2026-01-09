Polacy powinni się nim zajadać. Pomaga schudnąć i ma dużo witaminy C

Każdy z nas wie, że owoce są zdrowe i powinny znaleźć się w naszej diecie, to absolutna podstawa. Wiele rodzajów jest jednak mocno niedocenianych w naszym kraju. Zimą zajadamy się mandarynkami i pomarańczami, a zapominamy o innym pysznym i wartościowym owocu. Mowa o grejpfrucie.

Ten owoc pomaga schudnąć

Często jest omijany z uwagi na lekko gorzkawy smak. Nie każdy za nim przepada. Warto jednak włączyć go do codziennej diety, ponieważ między innymi pomaga w odchudzaniu. Zawiera mało kalorii, jest bardzo bogaty w wodę, a do tego ma w sobie dużo błonnika pokarmowego, dzięki któremu czujemy się dłużej syci i który wspiera zdrowie naszych jelit. Co więcej, pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, dzięki czemu unikniemy napadów głodu i chęci sięgnięcia po kaloryczne przekąski.

Jakie jeszcze właściwości ma grejpfrut?

Owoc ten wyróżnia się także wysoką zawartością witaminy C (około 40 mg na 100 g owocu), która wspiera naszą odporność. Jest to ważne zwłaszcza o tej porze roku, gdy częściej dopadają nas przeziębienia. Jest także bogaty w antyoksydanty, które wspierają organizm w walce z wolnymi rodnikami, a przez to opóźniają procesy starzenia się oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Jego jedzenie wspomaga także trawienie, przyczynia się do zmniejszenia ciśnienia we krwi oraz cholesterolu. To też doskonałe źródło związków mineralnych, takich jak kwas foliowy, żelazo, cynk, magnez czy potas.

Jak wybrać najsmaczniejsze owoce?

Grejpfruty można spożywać przez cały rok, ponieważ dostaniemy je w większości supermarketów w Polsce. Najsmaczniejsze są jednak zimą, a więc teraz jest idealny czas na wprowadzenie ich do swojego jadłospisu. Kupując te owoce, zwróć uwagę na to, by były dość ciężkie i miękkie po naciśnięciu. To oznaka tego, że owoc będzie soczysty. Skórka powinna być jędrna i gładka.

Grejpfruta można jeść solo jako orzeźwiającą przekąskę, ale świetnie sprawdza się także jako składnik różnych potraw. Doskonale pasuje do sałatek owocowych – to też świetny sposób dla tych, którym mocno przeszkadza jego goryczka. Możesz też wykorzystać go do smoothie. Grejpfrut bywa również ciekawym dodatkiem do dań wytrawnych, na przykład sałatki z kurczakiem.

