Ten deser to czysta magia, zrobisz go z 2 składników w 2 minuty. Efekt jak z najlepszej kawiarni!

Kiedy mam ochotę na coś słodkiego, a nie chcę spędzać w kuchni więcej niż kilka minut, zawsze sięgam po ten deser. Jest banalnie prosty, a smakuje jak przysmak serwowany w najlepszych lokalach gastronomicznych. Nie wymaga ubijania, pieczenia ani ważenia składników. Co ciekawe, pierwszy raz przygotowałam go przez przypadek. Chciałam uratować dojrzałe owoce i zużyć resztki, które zalegały w lodówce. Po dwóch minutach na stół trafił obłędnie pyszny krem. Do dziś robi furorę w moim domu. To najprostszy deser na świecie, a w dodatku uzależnia od pierwszej łyżki.

Jak zrobić pyszny deser z 2 składników?

Ten deser jest tak prosty, że nawet dziecko poradziłoby sobie z jego przygotowaniem. By go zrobić, wystarczy połączyć banany z mascarpone. Im bardziej dojrzałe owoce, tym lepiej. Dzięki nim deser zyskuje naturalną słodycz i nie potrzebuje cukru, by świetnie smakować. Z kolei serek nadaje mu kremową konsystencję przypominającą delikatny mus, lekki niczym chmurka. Ten przysmak doskonale wpisuje się w ideę „zero wysiłku, maksimum przyjemności”. Co ważne, nie potrzebujesz specjalnych sprzętów, by go zrobić. Wystarczy blender, a nawet zwykły widelec i łyżka. To doskonała alternatywa dla klasycznych deserów z bitą śmietaną czy budyniem. A jeśli dodasz odrobinę cynamonu, kakao lub pokruszone orzechy – z prostych składników powstanie coś, co będzie wyglądać i smakować jak z cukierni.

Przepis: Najprostszy deser na świecie Zrobisz go tylko z dwóch składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 397 w każdej porcji Składniki 2 banany

100 g serka mascarpone Opcjonalnie: ulubione dodatki (orzechy, owoce, kawałki gorzkiej czekolady itp.) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj banany i obierz je ze skórki, a następnie pokrój na mniejsze kawałki. Wrzuć je do blendera lub rozgnieć widelcem. Łączenie składnikówPołącz banany z mascarpone. Dokładnie wymieszaj całość. Podawanie deseruPrzełóż deser do małych szklanek lub pucharków. Udekoruj wedle uznania.

Inne zalety najprostszego deseru na świecie

Ten deser jest nie tylko pyszny, ale i zdrowy. Z pewnością zyskałby uznanie wśród dietetyków. Banany są źródłem potasu, magnezu i witaminy B6. Poprawiają nastrój i dodają energii. Jednocześnie dostarczają błonnika, który syci na długo i usprawnia przemianę materii. W połączeniu z mascarpone tworzą duet, który zaspokaja apetyt na słodycze bez konieczności sięgania po przetworzone słodkości

